Apple zbrojí na patentovou válku s Palmem. Soupeři si ale nemají co vyčítat

Dne 20. ledna 2009 získala společnost Apple jeden z mnoha dalších patentů, který souvisí s telefonem iPhone. Firma si dala patentovat multidotykové ovládání displeje (multitouch), kterým vybavila mobil iPhone.

Jenže ve skutečnosti zmíněný patent číslo 7 479 949 tak zásadní není. Nese název "Zařízení s dotykovým displejem, metoda a uživatelské rozhraní pro rozeznání příkazu za použití heuristiky“ a za poměrně obecným názvem se skrývá patent, který v podstatě chrání jen jednu speciální vlastnost iPhonu – přístroj podle prvotního pohybu prstem nebo prsty pozná, zda chcete skrolovat obraz na displeji vertikálně, horizontálně, nebo zda s ním chcete posouvat v obou směrech.

Patentováno je také populární listování – třeba mezi fotografiemi. O multidotykovém ovládání není v tomto případě vůbec řeč, v patentu se jen říká, že systém zmíněná gesta rozpozná v případě dotyku jedním nebo více prsty.

Multidotykové ovládání v současné době nabízejí právě jen přístroje od Applu - mobily iPhone a přehrávače iPod Touch. Z konkurenčních firem představil přístroj s tímto typem ovládání nedávno Palm a jeho nový komunikátor Pre vzbudil značnou pozornost.

Právě proto se má právě Palm obávat možného patentového sporu s Applem. Tento patent by totiž mohl umožnit Applu zničit novinku Pre - tedy přístroj, na který teď nepříliš úspěšný Palm spoléhá jako na svou záchranu.

S novým patentem tak Apple zbrojí na případný soudní spor, který visí od představení modelu Pre ve vzduchu. Dočasný šéf společnosti, Tim Cook, ostatně nedávno prohlásil, že firma si bude své duševní vlastnictví důkladně bránit. (čtěte - Apple možná zažaluje Palm, krade mu prý nápady)

Má se tedy Palm vůbec čeho bát? Redaktoři serveru Engadget podrobili analýze patentová portfolia Applu a Palmu a došli k velmi zajímavým závěrům. Celý překlad poměrně obsáhlé analýzy, na které se podílel i patentový právník, najdete česky zde.

Z analýzy vychází, že Apple a Palm si nemají vzájemně vůbec co vyčítat. Palm totiž porušuje několik patentů Applu, na druhou stranu ten zase nerespektuje některé patenty konkurence.

Případný soudní spor tak vypadá jako zahrávání si s ohněm. Podstatný rozdíl je totiž v tom, že Palm Pre se zatím neprodává, kdežto iPhonů se již prodalo přes 16 milionů. Apple by možná dosáhl toho, že Palm bude muset Pre upravit a nestihne jej uvést na trh včas, což by mohlo být pro firmu osudové. Jenže Apple také zároveň riskuje, že by musel Palmu zaplatit obrovské sumy na licenčních poplatcích za již prodané iPhony.

Říkáte si, proč společnosti jako Apple a Palm zcela nepokrytě porušují patenty svých rivalů? Odpověď je jednoduchá: právníci firem jsou si totiž jisti tím, že v případě soudního sporu by byli schopni patenty protistrany zneplatnit. Jenže ve vzájemném sporu Applu a Palmu by si tak společnosti mohly vyrušit patenty, ze kterých jim ročně plynou miliony dolarů za jejich licencování. A tak je dost možné, že se právníci Palmu a Applu nikdy u soudu nesejdou.

Firmy by se nejspíše měly dohodnout na vzájemné licenci dotčených patentů. To, zda k takové dohodě dojde, ale záleží především na přístupu Applu. Ten se totiž v poslední době cítí opravdu silný a firma je již historicky známa pro své silné tendence chránit své duševní vlastnictví. A vidina možnosti zničit konkurenci je jistě velmi lákavá. Napjatou situaci mezi Palmem a Applem se tak určitě vyplatí sledovat.