iPhonům zbývá patnáct let. Apple už pracuje na náhradě s virtuální realitou

Že Apple nebere virtuální realitu na lehkou váhu, naznačil ve své odpovědi na Munsterův dotaz ohledně této technologie sám Tim Cook. Virtuální realitu totiž vnímá jako zdroj zajímavých využití. Přestože byla Cookova odpověď vyhýbavá, tak se Munster domnívá, že Apple se vstupem do tohoto segmentu nebude příliš otálet.

Vychází z nedávné vlny akvizic, při níž Apple pod svá křídla nabral větší množství startupových projektů zaměřujících se právě na virtuální a rozšířenou realitu. Jmenovitě jde například o společnosti Flyby Media, Metaio, Faceshift či Emotient. Mnohé pak naznačují i Applem podané patentové žádosti, například patent brýlí pro iPhone z loňského února (více zde). A v neposlední řadě i najmutí specialisty Douga Bowmana.

Bowman není v této oblasti žádným nováčkem. Od roku 1999 totiž působil coby profesor na státní polytechnické univerzitě Virginia Tech, kde se mimo jiné věnoval i interakci člověka a počítače. Během této doby vydal nespočet článků o virtuální realitě.

Již v roce 2018 by tak podle Munstera mohl Apple umožnit vývojářům nabízet v rámci programu „Made for iPhone“ zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu. Mimo to je přesvědčen, že činnost Applu v této oblasti povede časem k vytlačení tradičních iPhonů. Nahradit by je měla zařízení zaměřená právě na virtuální či smíšenou realitu, která budou prostřednictvím integrovaných senzorů kombinovat holografický obraz s reálným životem. Nebude to však dříve než za 15 let.

Apple otálí, bude jeden z posledních

Výše uvedená fakta naznačují, že Apple je v oblasti virtuální/smíšené reality již nějakou dobu činný, ačkoli dosud nic oficiálně nepotvrdil. Není tedy známo, jak daleko se v současnosti na své cestě do segmentu virtuální reality nachází. To však nemění nic na faktu, že bude jedním z posledních velkých výrobců, kteří představí vlastní řešení pro rozšířenou realitu. Například HTC má předobjednávky vlastní sady virtuální reality HTC Vive spustit o posledním únorovém dni (více se dočtete na Bonuswebu).

Mezi prvními společnostmi, které do segmentu virtuální reality vkročily, byly Google, Oculus VR a Samsung. Zatímco Google zkusil prorazit s chytrými brýlemi Glass, druhá jmenovaná společnost představila helmu Oculus Rift. Prvním VR zařízením, které využívá smartphonu, jsou pak chytré brýle Gear VR od Samsungu. Prototyp představila společnost koncem třetího čtvrtletí 2014.

Ještě před Samsungem představil vlastní řešení Google, v červnu téhož roku odhalil Cardboard. Oproti brýlím Samsungu jde však o nástavec z papírové lepenky. Stažení je bezplatné, investice do tohoto řešení však závisí na ceně čoček a magnetu. Jde tedy o nejlevnější způsob, jak si virtuální realitu vyzkoušet na vlastní kůži.

Letos v lednu však společnost založila vlastní oddělení virtuální reality a připravuje profesionálnější plastové řešení, které bude konkurovat brýlím Gear VR (více u kolegů na Technetu).