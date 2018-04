Mysteriózní chyba udělala z iPhonů cihly. Apple žalují za servisní monopol

Právnická firma PCVA (Pfau Cochran Vertetis Amala) ze Seattlu podala žalobu k okresnímu soudu pro severní Kalifornii, kde má Apple své ústředí. Hlavním bodem je až přílišná a bezprecedentní kontrola výrobce nad hardwarovými komponentami svých telefonů. Výměna některého z nich v neznačkovém servisu končí při následné softwarové aktualizaci chybou 53. Ta je pro iPhone v podstatě úmrtním listem.

Problém se týká posledních dvou generací iPhonů, tedy verzí 6 a 6s. Převažují případy, kdy byl u těchto přístrojů vyměněn snímač s Touch ID nebo displej. Důvodem následné smrti přístroje však může být i výměna propojovacího flex kabelu nebo poškození snímače vinou průniku malého množství tekutiny. Popsán je však také případ, kdy do telefonu nebylo po hardwarové stránce nijak zasaženo a přesto jej chyba 53 odstřelila (více zde).

Nepochopitelné je přitom zejména to, proč není systém nastaven tak, aby i v případě zjištěného měněného komponentu aktualizace nebo obnova systému zdárně proběhla pouze s tím, že by zůstal nefunkční snímač otisků. Objevují se názory, že Apple tímto krokem chce získat monopol na případné opravy svých telefonů a tedy i nad distribucí originálních komponent.

Se vší pravděpodobností by jej měl, pokud by na možné fatální následky zásahů mimo svá centra jakkoli upozornil. V takovém případě by se lidé do neautorizovaných servisů nehrnuli, jelikož je levnější oprava v závěru přijde pořádně draho.

Žalující strana žádá miliony dolarů a opravenou verzi iOS

Advokátní kancelář ze Seattlu žalobu staví právě na tom, že Apple nemůže podobným způsobem uživatele nutit, aby v případě poruchy běželi do Apple storu, když mohou dát přednost ověřenému servisu, který telefon zvládne opravit stejně kvalitně a za zlomek ceny.

V textu je zmíněno, že se první případy chybou 53 zničených iPhonů objevily už začátkem minulého roku, tedy několik měsíců po uvedení dvojice 6/6 Plus.

Zmiňují se nejčastější důvody chyby, tedy výměna displeje nebo Touch ID mimo servisy třetích stran. Připomenuty jsou i případy takto zničených telefonů, které však nikdy v servisu ani nebyly.

Ve stížnosti je také odhad, že v listopadu 2015 bylo jen na území USA mezi uživateli přes 62 milionů iPhonů 6/6s, které mohou být chybou zničeny. Tím je jasně ilustrováno, jak obrovský objem telefonů je v ohrožení.

Velký problém vidí žalující také v trvalé ztrátě všech dat z paměti telefonu a celkové nevratnosti poškození. Jediným řešením je pak koupě nového iPhonu, tedy transakce, která Applu přináší další profit.

Advokáti z PCVA žádají pro klienty, jejichž iPhony se staly obětí chyby 53, náhradu škody ve výši nejméně 5 milionů dolarů a také uvolnění softwarové aktualizace, která by na případné zjištěné změny komponent nereagovala onou chybou.