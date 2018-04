Apple zakázal aplikaci s Ježíšem, je prý závadná

"Apple odmítl aplikaci s tím, že obsahuje závadný materiál," řekl tvůrce programu Benjamin Kahle. "Myslím si, že Apple je ohledně cenzury příliš citlivý. Pro někoho to může být zábavná aplikace," dodal. Podle vývojáře neobsahuje jeho produkt žádný násilný nebo útočný prvek.

Program Me So Holy je jednoduchou aplikací. Po spuštění se objeví portrét Ježíše Krista, do kterého si uživatel může vložit libovolnou fotografii - například svůj obličej. To se ovšem "jablečné" společnosti nelíbilo. "Aplikace nesmí obsahovat neslušné, pornografické, útočné či jiné prvky, které jsou podle úsudku zástupců firmy Apple závadné," píše se v oficiálních podmínkách pro vývojáře iPhone aplikací.

Není to zdaleka první případ odmítnutí aplikace. Před několika týdny byla zakázána hra Baby Shaker, ve které bylo úkolem uživatele uklidnit plakající dítě prudkým třesem telefonu. Další případ se týká hudebního průmyslu. Nedávno jsme vás informovali o zamítnuté aktualizaci aplikace kapely Nine Inch Nails - údajně kvůli závadným textům některých skladeb. - čtěte Apple odmítl update aplikace kvůli závadným textům populární kapely

Přestože internetový obchod App Store před časem oslavil úspěch v podobě miliardté stažené aplikace, stává se čím dál častěji terčem kritiky právě ze strany vývojářů. Těm se nelíbí nejasný a složitý schvalovací proces, kterým musí každý nový program pro iPhone projít.