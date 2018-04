Apple v Evropě vyprodal hodinky Watch během pěti minut

Apple avizoval start prodeje v 9:01 středoevropského času. Nakonec se mu to úplně nepovedlo, možná si špatně nastavil hodinky, protože reálně se začalo prodávat o deset minut později. A o dalších pět minut později už byla v evropských obchodech první várka vyprodána.

To znamená, že kdo chtěl hodinky dostat k datu zahájení prodeje, tedy 24. dubna, musel si hodně pospíšit, respektive musel mít velké štěstí. Platí to především pro základní a nejlevnější model Watch Sport. Kdo si je nestihl třeba v Německu nebo Velké Británii objednat během první pětiminutovky, musí na hodinky čekat do června. Tedy dva měsíce.

Výrazně dražší standardní verze Watch je momentálně dostupná s dodáním během čtyř až šesti týdnů, tedy v průběhu května. Luxusní Watch Edition v ceně v řádu stovek tisíc korun dodá Apple zájemcům až v červnu.

24. dubna budou hodinky v prodeji jen v pár obchodech Server Phonearena zveřejnil seznam všech prodejen Apple, kde bude firma 24. dubna prodávat hodinky Watch. Prodejen je jen několik a to především mimo USA. V nejbližším Německu to jsou Apple obchody v Berlíně a v Mnichově. Jeden obchod bude mít hodinky v Londýně a jeden v Paříži. To je v Evropě vše.

Apple by měl další kusy dodat do svých značkových prodejen. Z Česka jsou nejblíže ty v Německu, ta nejbližší je v Drážďanech. Otázkou však je, kolik kusů bude mít 24. dubna a v dalších dnech k dispozici a jestli spustí objednávku s vyzvednutím na prodejně jako u poslední generace iPhonů loni na podzim.

Trochu jiná situace byla na americkém obchodu Applu, kde první dodávka základní verze hodinek Sport vydržela v nabídce zhruba dvě hodiny, poté se zájemci opět museli smířit s dodáním až v červnu. Možná byl důvodem čas spuštění prodeje, na východním pobřeží USA totiž byly tři hodiny ráno, na západním pak půlnoc. A nebo měl Apple pro domácí trh připraveno více kusů.

Je také otázkou, jestli o hodinky byl tak velký zájem, že první dodávka nejlevnější řady zmizela tak rychle, a nebo počet kusů Apple omezil. Třeba z důvodu nedostatku hodinek, protože s výrobou jsou problémy, jak se spekulovalo. A nebo záměrně, jako svébytný způsob marketingu, což Applu rozhodně není cizí.

Základní hodinky Watch Sport začínají v Německu v přepočtu na částce 11 tisíc korun, ovšem tato cena platí jen u menší dámské verze. Větší pánské hodinky Sport vyjdou už na 12 400 korun. Tyto hodinky mají hliníkové pouzdro a gumový pásek.

Standardní Apple Watch jsou výrazně dražší. Mají ocelové pouzdro a také menší dámskou a větší pánskou variantu. Nejlevněji je pořídíte v Německu za 17 900 korun, pánské základní provedení vyjde na 19 200 korun, tedy stejně jako základní iPhone 6. Pokud by se vám základní model Watch s gumovým páskem jako u levnějších Watch Sport nelíbil, můžete si připlatit za lepší řemínek. Příplatky jsou značné, nejdražší verze s tmavým kovovým tahem vyjde v dámském provedení na 33 tisíc a pánské na 34 400 korun.

Luxusní Apple Watch Edition se zlatým pouzdrem pak stojí minimálně 300 tisíc korun. Funkčně jsou ovšem všechny modely stejné.

Dodejme, že konkurenční chytré hodinky jsou téměř vždy levnější než základní Apple Watch Sport. Samsung jako dosud hlavní hráč na poli chytrých hodinek prodává své modely výrazně levněji. Nejdražší hodinky Gear S, které mají vlastní telefonní modul, stojí pod 10 tisíc korun. Chytré hodinky Gear 2 stojí zhruba polovinu.

Jak je však vidět, cena není rozhodující, pokud jde o výrobek od Applu.