Žádné davy. Apple Watch startovaly v království hodinek nebývale klidně

V Curychu, nejlidnatějším městě Švýcarska, tedy ve světovém hodinkovém království, se nekonalo žádné davové šílenství, které obvykle doprovází zahájení prodeje nových produktů od Applu. Ačkoli místní butik spustil prodej Apple Watch až v pátek ráno, několikahodinové postávání nebo dokonce podřimování před obchodem bylo zbytečné. Na všechny se totiž dostalo.

Všechny tři edice chystaných hodinek Apple pohromadě

Před obchodem se totiž sešly asi čtyři desítky zájemců. Zahájení prodeje Apple Watch tedy bylo nebývale klidné. Mezi prvními zákazníky byl i Shaun Mettler. Tento 23letý student podle deníku Bloomberg vypověděl, že dosud hodinky nenosil, tedy až na Flik Flak, dětem určené hodinky z produkce koncernu Swatch Group, jež si premiéru odbyly v 80. letech.

K nákupu Apple Watch jej přiměla jejich funkcionalita, klasické hodinky, které nositele informují pouze o času, neshledává dostatečně užitečnými. Je také přesvědčen, že úspěch Watch tradiční švýcarské značky donutí k produkci podobně zaměřených hodinek.

Jedním z těch, kteří před obchodem strávili čtvrteční noc, byl rovněž třiadvacetiletý Steven Wuersten z nedalekého městečka Frick. Nad vlahým zájmem o Apple Watch vyjádřil zklamání. „Přečkal jsem tady noc, ale nakonec to nebylo nutné. Je to škoda, očekával jsem, že se nás tady večer sejde alespoň padesát,“ doplnil Steven sedící na modrém skládacím křesle.

Není překvapením, že mezi zájemci převládali mladí lidé do třiceti let. Mnozí z nich uvedli, že si jdou pro své vůbec první hodinky. To je jasným důkazem, že samotný mobilní telefon, který dnes ve vyspělých zemích vlastní skoro každý, udělal z náramkových hodinek pro mnoho lidi zcela zbytnou záležitost.

Pro Apple Watch si v pátek přišel také René Weber, kterého coby analytika zaměstnává Bank Vontobel se sídlem v Curychu. Také on v těchto hodinkách spatřuje výzvu pro zavedené švýcarské značky.

Švýcarské značky a chytré hodinky? Každá na to jde po svém

Firma Swatch chystá odpověď na Apple Watch uvést již v srpnu. Hodinky mají vycházet z dřívějšího modelu Touch s dotykovým displejem. Šéf koncernu Swatch Group v březnu prohlásil, že se nechystají transformovat chytrý telefon a ten opatřit řemínkem. To prý přenechají ostatním.

Chystané hodinky Swatch mají být vybaveny NFC modulem, díky kterému umožní bezhotovostní platby, nižší verze s Bluetooth zase bude sloužit především jako centrum notifikací ze spárovaného chytrého telefonu.

Hladkou integraci systému mobilních plateb má zajistit spolupráce s karetními organizacemi China UnionPay a Visa. Hodinky prý nebude potřeba nabíjet. To znamená buď použití klasické baterie, kterou bude potřeba po vybití vyměnit, nebo integraci solárního článku, který by akumulátor průběžně dobíjel. Vzhledem k nižším energetickým nárokům, jež plynou z udávané základní funkcionality hodinek, by i takové řešení přicházelo v úvahu.

Vlastní chytré hodinky chystá i TAG Heuer, který při jejich vývoji spolupracuje s firmami z kalifornského Silicon Valley. Šéf značky a zároveň celé hodinářské divize LVMH Jean Cloude Biver je totiž přesvědčen, že potřebný hardware ve Švýcarsku nikdo vyrobit neumí (více zde).

Švýcarská značka Frédérique Constant už dokonce své první chytré hodinky uvedla. Horological Smartwatch umějí mj. monitorovat pohyb nositele a sledují jej i ve spánku (více zde).

Luxusní manufaktura Montblanc pak zvolila netradiční řešení a zájemcům nabídla chytrý řemínek e-strap, kterým mohou vybavit klasické mechanické hodinky. Řemínek pak pomocí Bluetooth LE spárují se svým androidem nebo iPhonem. Nejrůznější informace a notifikace se pak zobrazují na OLED panelu umístěného místo přezky.

Bytelná ocelová konstrukce podle výrobce zajišťuje vysokou odolnost a trvanlivost, stejně tak i voděodolnost a rezistenci vůči vysokým teplotám. To o běžných chytrých hodinkách neplatí. Rozměry pouzdra modulu jsou 40 × 14 × 9,2 mm. Primárně je e-Strap určen pro model Timewalker Urban Speed, půjde jej však připnout na libovolné hodinky se stejnou roztečí (22 mm).

Tento koncept zřejmě inspiroval také hodináře IWC, kteří zanedlouho přispěchali s chytrým řemínkem Connect. Také ten staví na kombinaci luxusních mechanických hodinek a řemínku s displejem a potřebnou elektronikou, díky níž bude mít nositel přehled o svých denních tělesných aktivitách.

V tiskových materiálech je řemínek se systémem Connect prezentován na oblíbeném modelu Big Pilot, jehož strojek z dílen IWC se chlubí sedmidenní rezervou chodu. Zatím není jisté, kdy půjde Connect do prodeje.