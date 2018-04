Nové hodinky Apple jsou větší novinkou než iPhone, i když je zastínil

Nové chytré hodinky Watch Series 2 počtem inovací snad převýšily iPhone 7, i přesto se veškerá pozornost upírala právě spíš na něj. Možná kdyby si Apple nechal nové hodinky na pověstnou „ještě jednu věc na konec“, tedy jako překvapení na závěr tiskové konference, mohly získat více pozornosti i ohlasů. Namísto toho zatím zůstávají trochu ve stínu nového smartphonu. A to je docela škoda.

Ne, že by Apple Watch Series 2 byl nějaký revoluční produkt, opět jde o vcelku obvyklou evoluci. Jenže jelikož jde teprve o druhou generaci hodinek, posun je tu asi výraznější než u smartphonu, v jehož případě Apple představil již desátou generaci.

Watch Series 2 podobně jako iPhone mnohými svými vylepšeními spíše dotahují konkurenci. Ale řadou detailů ji převyšují a jsou důkazem, že Apple stále dovede některé kroky opravdu dobře promyslet.

Watch Series 2 jsou hezčí, výkonnější, mají lepší displej a budou k dispozici v ještě více verzích než doposud. To je klasický posun. Opravdovou novinkou je vestavěná GPS. A hodně lákavou vlastností je vodotěsnost hodinek. Apple slibuje, že s hodinkami bude možné plavat či se potopit až do padesátimetrové hloubky. Na tom je vidět, co Apple umí a jak to dovede podat a prodat.

Jistě, existuje řada chytrých hodinek, které mají GPS, i řada těch, které jsou vodotěsné a odolají nejméně padesátimetrovému sloupci vody. Jenže existuje málo těch, které disponují naráz oběma těmito vlastnostmi. A ještě méně jich u toho vypadá tak dobře a luxusně jako Apple Watch. Sportovní hodinky od Garminu sice v tomto ohledu zastanou stejnou funkci, ale na zápěstí budou třeba k saku působit nepatřičně. Navíc Apple zdůraznil, že Watch Series 2 dostanou hned celou řadu specifických funkcí pro plavce. A viděli jsme snad někdy Pebble, jehož hodinky jsou také vodotěsné, propagovat tuto vlastnost právě směrem k plavcům? Alespoň u nás nikoli.

Dalším krokem jsou aplikace. Apple s pompou během tiskové konference oznámil, že na jeho hodinkách bude možné hrát populární hru Pokémon Go. A to opravdu hrát, nebude to jen náhrada zpožděného přívěsku Pokémon Go Plus. To korejský Samsung jen o týden dříve v Berlíně velebil možnost odemknout pomocí jeho hodinek Gear S3 vůz značky BMW. No, sami si odpovězte na otázku, která z těchto funkcí zaujme více potenciálních zákazníků. Přitom nikdo netvrdí, že Pokémon Go nepřijdou i na platformu Tizen od Samsungu nebo třeba na Android Wear, jen Apple všem prostě vyfoukl pozornost a trumf. Apple Watch teď budou „ty hodinky“, na kterých lze hrát pokémony.

Zatímco u iPhonu 7 působilo představování některých nových funkcí a vlastností trochu komicky, obzvlášť ve vztahu ke konkurenci, u Watch Series 2 se podařilo Applu nové funkce prezentovat smysluplně a v opravdu užitečném kontextu. A i proto nejspíš zůstanou Apple Watch nejpopulárnějšími chytrými hodinkami.