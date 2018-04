Hodně drahý sportovec. Test Apple Watch series 2

Téměř rok a půl nás dělí od představení prvních Apple Watch. Tehdy byly hodinky od Applu něco naprosto nového a neokoukaného. Ve výsledku to byl ovšem jen šperk pro fanoušky této značky a ve srovnání s iPhony to nebyl tolik vyzdvihovaný produkt.

Změnilo se něco s příchodem druhé generace? Ano i ne. Apple si jednak uvědomil, že to s luxusem trochu přehnal. Nové Apple Watch sice stále nejsou levné, ceny zůstaly prakticky stejné, ale už je na té spodní cenové hranici větší výběr. A také zmizela 18karátová zlatá verze, jejíž cena šplhala řádově do statisíců korun. Od naprostého luxusu se tak hodinky přesunuly spíše do sportovní kategorie, zejména novinkami v podobě GPS a vodotěsností.

Na druhou stranu, změny v designu jsou téměř nulové. Navenek jsou to stále klasické Apple Watch, jak je známe už z loňského roku. V tomto ohledu jde vlastně spíše o „s“ verzi, tak jak jsme zvyklí u iPhonů – drobné vylepšení ve funkcích, ale prakticky stejný design. Má tedy cenu si pořizovat nový model a co všechno vlastně Apple Watch series 2 umí?

Design z roku 2014

Každý, kdo někdy viděl první Apple Watch, dá za pravdu, že od sebe tyto dva modely prakticky nejde rozeznat. Ano, nové hodinky jsou sice nepatrně tlustší (kvůli vyšší kapacitě baterie) a jejich reproduktor na straně pouzdra má jiný tvar, ale to je prakticky všechno. Tvar pouzdra, materiály, ovládací tlačítka na boku a velikostní provedení jsou totožné jako u předchozího modelu. Troufáme si tvrdit, že nikdo při pohledu na vaše zápěstí neřekne „jé, ty máš ty nové Apple Watch“. Tedy v případě, budete-li mít hodinky v některé ze základních barevných variant.

Apple Watch series 2 nicméně přinášejí nové stylové edice, a to jak pro sportovce, tak pro ty uživatele, kteří v hodinkách od Applu hledají módní doplněk. Zajímavé je také nové provedení z bílé keramiky, které zaručuje několikanásobně lepší odolnost. Za něj si ovšem připlatíte, stojí totiž 40 tisíc korun.

Jediná skutečně viditelná změna je tedy výše zmíněný tvar reproduktoru hodinek. Nově je přizpůsoben tomu, aby do elektroniky v pouzdře nezatekla voda a zároveň se dala i jednodušeji vypudit. Apple Watch jsou totiž nově vodotěsné, a to do tlaku vody až 5 atmosfér.

Pokud ale zapomeneme, že nějaké původní Apple Watch existovaly, jde samozřejmě o velice líbivé provedení. Obdélníkové pouzdro je po okrajích hladce zaobleno a celkově působí jako jednolitý oblázek z kovu (ať už broušeného hliníku či oceli). Otočné tlačítko je poměrně drobné, ale i tak pohodlně ovladatelné, ať už jej mačkáte či s ním otáčením listujete v jednotlivých menu. Displej díky černému pozadí nabídek i ciferníků prakticky splývá se zbytkem přední strany, což vyvolává dojem, že okolo displeje nejsou žádné rámečky.

Na zadní části pak najdete čtveřici poměrně robustních senzorů, které měří vaši tělesnou aktivitu. Řemínky jsou samozřejmě vyměnitelné. Naše testovací verze se sportovním (jinak řečeno gumovým) řemínkem na ruce působila velice příjemně, což je mnohdy u chytrých hodinek celkem problém. Jeho podvlékací zapínání může ovšem uživatelům zvyklým na jiný styl připadat trochu nepohodlné.

Skvělý displej, dobrá výdrž

Další předností, kterou Apple u nových Watch vyzdvihuje, je jejich displej. Tentokrát jde o retina displej s rozlišením 312 x 390 pixelů (vztaženo na 42mm verzi) a mnohem lepší svítivostí. Displej bez problémů přečtete v jakýchkoliv světelných podmínkách, je velice jemný a má příjemné podání barev. Po většinu času však bude vypnutý, always-on funkce totiž chybí. Hodinky ovšem dobře reagují na gesta zápěstím a hodně rychle se naučíte, jak rukou pohnout, aby se displej rozsvítil. Překvapilo nás také zahrnutí technologie Force Touch, tedy citlivost na sílu stisku displeje.



Jelikož není displej neustále zapnutý, poměrně výrazně se šetří baterie. V prvních dnech, kdy jsme na hodinkách něco neustále ladili, bylo reálné očekávat výdrž zhruba jeden den. Ve chvíli, kdy jsme hodinky skutečně začali používali jako doplněk iPhonu, tedy jako ukazatel denní aktivity, notifikací a sem tam spustili nějakou aplikaci, se čerpaná energie baterie snížila na zhruba 30 – 40 % denně. Je tedy reálné, že když hodinky necháte v klidu a nebudete displej příliš zatěžovat, vydrží v provozu třeba i tři, čtyři dny.

Nabíjení funguje bezdrátově, hodinky stačí položit na magnetickou podložku dodávanou v balení. Zažili jsme ovšem i rychlejší modely, co se času nabíjení týče, Apple Watch series 2 potřebují k nabití do plné kapacity skoro hodinu.

Co se výkonu hodinek týče, nový čip má zajistit, že ve srovnání s předchozí generací budou hodinky svižnější při práci s aplikacemi a funkcemi. Reálné testy však ukazují, že až tak velká propast mezi první a druhou generací není. Každopádně můžeme potvrdit, že se hodinky nezaleknou žádného úkolu, který po nich vyžadujete, a se záseky nebo zamrzáním jsme se během testování nesetkali.

Uživatelské prostředí - hlavně jednoduše a stylově

Uživatelské prostředí hodinek je oproti předchozí generaci také poměrně shodné. Stále tu máme základní obrazovku, tedy ciferník, který lze však nově měnit - nejen, co se barev a stylového provedení týče, ale i přidáním volitelného ukazatele a zástupců aplikací. My jsme si tak třeba digitální ciferník rozšířili o ukazatel baterie, informace o počasí a zástupce pro kalendář, přehrávač hudby a fitness aplikaci.

Samotné menu je řešené jako shluk kulatých bublin se zástupci jednotlivých aplikací. A že jich Apple do hodinek nacpal opravdu hodně – celkem 23, pokud tedy nepočítáme zástupce domovské plochy a nastavení. Jde například o kalendář, budík, informace o počasí, galerie obrázků, čtyři fitness aplikace (každá s trochu odlišnou funkcí), seznam zpráv či dálkovou spoušť fotoaparátu. Samozřejmostí je i instalace dalších aplikací z aplikačního obchodu, přičemž některé se vám do hodinek nainstalují samy společně s „hlavní aplikací“, kterou si běžně přidáváte do telefonu (třeba Facebook Messenger).

Ovládání menu je překvapivě pohodlné – ačkoliv jsou ikonky zástupců aplikací hodně drobné, nikdy jsme neměli problémy vybrat konkrétní aplikaci poklepáním prstem. Menu se dá navíc otáčením tlačítka po straně pouzdra zvětšit či zmenšit.

Ze základní obrazovky se lze přesouvat také gesty do dalších nabídek. Potažením dolů najdete lištu s notifikacemi, naopak potažením nahoru zobrazíte seznam rychlých voleb (tichý režim, nalezení mobilu, vypuzení vody a další). Posouváním doprava a doleva měníte aktivní ciferník. Aplikace se dají vyvolat také pomocí plochého tlačítka na boku pouzdra, které běžně dlouhým podržením hodinky vypíná a zapíná. Stisk otočného tlačítka slouží jako funkce zpět.

Zaostřeno na sportovce

Dostáváme se k jádru pudla. Hodinky jsou tentokrát skutečně hodně zaměřeny na aktivní jedince. Jak už bylo řečeno, čtveřice různých aplikací se stará nejen o vaši denní aktivitu, ale také o srdeční tep či třeba dýchání. Každý den si lze navolit (popřípadě nechat stále stejnou) hodnotu pro celkovou aktivitu, tedy spálené kilokalorie, dobu cvičení a také protahování se. Hodinky vás tak třeba pravidelně upozorní, že jste se už dlouho nehýbali (když třeba sedíte na židli v práci) a abyste se alespoň zvedli a chvíli se hýbali. Vše se dá samozřejmě upravit podle potřeby a zátěže, popřípadě vypnout.

Asi největší předností, kterou ocení sportovci, je přítomnost GPS. Když jdete kupříkladu běhat, není nutné s sebou nosit i telefon – hodinky vše spočítají a zaznamenají samy a až se znovu přiblížíte k iPhonu, vše synchronizují. GPS také třeba poměrně precizně vykreslí trasu běhu a barevně vyznačí místa, kde jste tempo přidávali či naopak ubírali. Vedle běhu mají hodinky režimy i pro měření jízdy na kole, chůze, veslování či plavání (venkovní i halové).

Všechna data se ukládají do aplikace v telefonu. V ní máte nejen přehled všech tří hlavních položek (kilokalorie, cvičení, stání) podle jednotlivých dnů, ale i záznam všech cvičení, které jste si v hodinkách aktivně měřili spuštěním aplikace, či třeba funkci sdílení a také dosažené cíle. Ty fungují podobně jako třeba v počítačových hrách – dostáváte odznáčky za určitý počet splněných úkolů za dané časové období. Je to hravé, ale zároveň stále poměrně nenucené.

Hodinky jsou tak každopádně poměrně velkým osvobozením od všech pouzder na mobil, které si běžci třeba připínají na ruku nebo kolem pasu. A pokud máte bezdrátová sluchátka, můžete je rovněž spárovat s hodinkami a z jejich paměti (6 GB) následně přehrávat hudbu.

Vlastní iPhone je nutností

Asi největší „problém“ s hodinkami je fakt, že vedle samotné investice do jejich zakoupení, tedy minimálně 11 290 korun za sportovní hliníkovou 38mm variantu, potřebujete také vlastní iPhone, a to od modelu 5 výše. Zapomeňte, že byste se hodinky pokoušeli párovat s androidím telefonem, to bohužel nejde. Ano, jde o hodně drahý produkt, ale ruku na srdce, takový už Apple zkrátka je.

Za tyto peníze ovšem dostanete v kombinaci technologického šperku a praktického sportovního náramku, který je zkrátka radost používat. Výhrady máme v podstatě naprosto minimální. Jistě, pouzdro hodinek by mohlo být tenčí, výdrž baterie o něco delší a nepropojitelnost s androidími smartphony je také něco, co by Apple mohl do příští verze přehodnotit, jinak však Apple Watch series 2 prakticky nemají chybu.



Ovšem pozor. Pokud vlastníte původní Apple Watch, je investice do nové generace přinejmenším sporná. Hodinky bez GPS vám sice na mapě nenakreslí, kudy jste běželi, a bez vodotěsnosti je určitě nebudete moci použít jako společníka při plavání, jinak jde však prakticky o totožný model, a to jak vzhledem, tak většinou zbylých funkcí. My bychom nejspíše vlastníkům původního modelu doporučili, ať tuto generaci vynechají a počkají, jaké novinky budou příště.

Alternativy se k Apple Watch series 2 budou hledat poměrně těžko. V cenové hladině nad 11 tisíc korun najdete pouze pozlacené Huawei Watch a druhou edici LG G Watch Urbane. Oba modely fungují na platformě Android Wear, která sice lze také propojit s iPhonem, jinak jde ovšem o zcela rozdílný uživatelský zážitek. To samé platí pro nadcházející model Samsung Gear S3, který sice ještě není v prodeji, ale už teď víme, že má také zcela vlastní systém. Ve výsledku tak vždy bude hlavně rozhodovat design, který si ale každý vybere podle svého vkusu.