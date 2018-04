Je to zbytečné, ale podařilo se. Apple Watch s dvacet let starým MacOS

Že je dnes kapesní elektronika daleko výkonnější než stolní počítače z počátku devadesátých let, je snad každému jasné. Dnešní mobily mají podstatně výkonnější a efektivnější hardware, než jaký byl dostupný před dvaceti lety. Ačkoli je samotná emulace náročným procesem, který si vyžádá více výkonu než jen samotné požadavky emulovaného nástroje, se dnes této výzvy nezaleknou ani chytré hodinky.

Na Apple Watch byl totiž programátor Nick Lee schopný spustit systém Mac OS 7.5.5, což je 19 let starý operační systém používaný v (tehdejších) počítačích Macintosh. Pomocí přístupu do kódu WatchOS 2.0 a emulátoru Mini VMac byl schopný vytvořit fungující verzi starého systému k použití v hodinkách Apple Watch.

Watch běží na čipu S1, který je podobně výkonný jako čip A5 používaný například v iPhonu 4S, iPadu2 či iPadu mini první generace, s dvoujádrovým 1GHz procesor s 512 MB operační paměti. Pro porovnání, počítače, na kterých Apple poprvé představil MacOS 7.5, měly procesor o taktu 100 MHz doplněným 24 MB paměti RAM.

A k čemu je to dobré? Mimo vychloubání se na party s kolegy programátory či na videoportálu YouTube nejspíše k ničemu. Displej je příliš malý na to, aby se reálně dalo se systémem manipulovat, a z jeho funkcí se také nenabízí nic, co by samotné hodinky s klasickým operačním systémem neuměly.

Jedná se tak v podstatě jen o další kuriozitu ze světa emulování starých systémů. O podobném kousku jsme informovali už minulý rok, kdy se nadšenci povedlo na hodinkách Samsung Gear Live spustit operační systém Windows 95 (více zde).