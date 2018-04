Apple Watch chtějí změnit svět chytrých hodinek

Apple sice vstupuje do světa chytrých hodinek později než mnozí konkurenti, o to víc však doufá, že získá pozornost zákazníků. Ostatně chytré telefony také Apple nevymyslel a dlouho teď patří na tomto poli k dominantním výrobcům. Apple začíná možná opět trochu nenápadně, alespoň z hlediska funkční revoluce.

Hodinky Apple Watch totiž v podstatě nemají žádné zásadní funkční novinky, Apple nevymyslel nic radikálně nového a jiného, než mají konkurenti. Jeho komplet se v současnosti zdá být možná trochu promyšlenější a dotaženější než konkurence, kterou představují především hodinky s Android Wear nebo se systémem Tizen od Samsungu. Na druhou stranu právě Android Wear prochází překotným vývojem, a než se novinka od Applu dostane do prodeje, mohou hodinky řadu ztrát snadno dohnat.

Na stylu záleží především

Apple ovšem v případě hodinek ukázal svou pověstnou důslednost a postavil okolo své novinky celý ekosystém. Základem je elegantní a propracovaný design, který patří asi k tomu nejpovedenějšímu na poli obdélníkových chytrých hodinek. Právě na stylu a možnosti jeho přizpůsobení si dal Apple co nejvíc záležet.

Hodinky budou k dispozici ve dvou velikostech – tělo bude měřit na výšku buď 38 nebo 42 milimetrů (na šířku bude tělo užší). Dále si budou moci zájemci vybrat z trojice edicí, které se liší použitým materiálem. Základem je edice Apple Watch v provedení z nerezové oceli. Druhou volbou je provedení Apple Watch Sport s tělem z hliníku, ty budou asi o 30 % lehčí než ocelové. A poslední je verze Apple Watch Edition, která je vyrobena z 18karátového zlata.

U každé z verzí bude k dispozici dvojice barev – ocelová dostane klasickou stříbrnou barvu leštěné oceli nebo černé provedení Space Black, hliníková bude opět stříbrná s přirozeným akcentem hliníku nebo šedá Space Grey. Zlatá verze pak bude k dostání v provedení ze žlutého nebo růžového zlata.

Personalizace pokračuje výběrem pásku. Těch bude celkem šest druhů – od gumového pásku, vhodného především pro sportovní model, přes klasický kožený řemínek ve dvojím provedení zapínání, pokračuje nabídka k proplétanému koženému pásku a končí u dvou typů pásku kovových – klasického článkového a také řetízkového typu. Samozřejmě určité pásky se budou více hodit k určitým edicím hodinek, avšak nabídka je opravdu široká.

Samozřejmě stejně jako design samotných hodinek se dá měnit i vzhled samotného „ciferníku“. Apple představil celkem 11 designů od minimalistického provedení, přes klasický chronograf až po několik typů digitálních hodin. Ve všech případech půjde výbavu ciferníku nadále upravovat, přidávat sem různé typy informací (třeba datum, stopky nebo třeba informace z různých widgetů), Apple tvrdí, že kombinací bude celkem přes dva miliony.

Nové ovládání

Nebyl by to snad Apple, kdyby u nového typu svého produktu nevymyslel i nový způsob ovládání. Hodinky sice dostaly dotykový displej (krytý safírovým sklem, u sportovní edice sklem Ion-X Glass, které sice méně odolá oděrkám, ale není tak křehké) a přes něj půjde řešit řada funkcí, ale je tu několik novinek. Tak především hodinky dostaly klasickou korunku, kterou půjde v systému procházet seznamy, zoomovat v mapě nebo třeba v nabídce programů. Stisk korunky zase uživatele vrátí na domovskou obrazovku. Na hodinkách je ještě jedno tlačítko, to otevře aplikaci pro komunikaci s vašimi blízkými.

Tohle všechno zní na první pohled jednoduše, ovšem nové ovládání má ještě roviny, na které si bude muset uživatel nejspíš trochu zvykat. Obzvlášť když se nějak budou chovat hodinky a jinak iPhone, který bude pro jejich provoz nezbytně nutný. Namísto obyčejného dotyku totiž budou schopny hodinky na displeji zaznamenat i silnější stisk, který bude znamenat jiný pokyn. Silnější stisk, který hodinky cítí díky novým elektrodám v uložení displeje, otevře jakési kontextové menu. Díky tomuto stisku půjde měnit třeba rozložení hodin na displeji, uživatel v aplikacích objeví šířku jejich možností a podobně.

Při ovládání se budou hodit i nějaká ta již známá gesta. Nejdůležitější tu bude to tahem zespodu – to otevře jakousi alternativu k widgetům. Apple jim říká Glances a půjde o miniaplikace, které stručně a jednoduše ukážou některé důležité informace. Pohybovat se mezi nimi půjde tahem do stran, klepnutím na informace se otevře k nim příslušející aplikace.

Apple si dal také záležet na práci s notifikacemi. Ty půjde na displeji snadno rovnou zamítnout nebo s nimi naopak pracovat dál. Notifikační centrum otevře tah z horního okraje hodinek směrem dolů. S notifikacemi půjde pracovat – na přijaté zprávy jde například zareagovat, a to několika způsoby. Psát text na displeji ovšem určitě nepůjde, hodinky nemají klávesnici. Půjde text nadiktovat, nahrát a odeslat hlasovou zprávu, nebo půjde odpovídat emotikonami. Další možností je odesílat si mezi uživateli hodinek jednoduché čmáranice vytvořené na jejich displeji. Posílat lze i jednotlivá ťuknutí do displeje.

Při práci se zprávami půjde využít i jednu novou funkci – hodinky poznají kontext v přijaté zprávě a navrhnou samy odpověď – samozřejmě v případě, že půjde o jednoduché otázky typu ano ne, nebo to či to. Nedílnou součástí zacházení s hodinkami by měla být ještě hlasová asistentka Siri.

Fitness funkce

Chytré hodinky Apple Watch dostaly samozřejmě i řadu fitness funkcí. Samozřejmostí je řada senzorů, mezi kterými není snad jen GPS – údaje o přesné poloze si hodinky vezmou z uživatelova iPhonu. Na zadní straně hodinek je sada infračervených i běžných diod a další senzory, které slouží k přesnému měření tepu. S tepovou frekvencí lze v hodinkách dále pracovat, lze ji například odeslat dalšímu uživateli hodinek – kromě vizualizace frekvence mu ji hodinky „přehrají“ za pomoci vibrací.

Pro sledování vaší fyzické aktivity jsou tu dvě samostatné aplikace. Jedna sleduje jednoduše jen samotnou aktivitu – dobu, po kterou se uživatel hýbe, po kterou stojí a po kterou cvičí. V této Activity aplikaci může mít uživatel nastaveny různé cíle.

V rámci Workout aplikace se může uživatel nechat popohnat při vlastním cvičení. Umí sledovat a rozlišit různé typy aktivit, jako například běh, jízdu na kole, procházku. Sleduje čas daného cvičení, spálené kalorie a rytmus, tedy klasické funkce, které mají i další podobná zařízení. Aplikace zobrazuje opět dosažení cílů, dává uživatelům „odměny“ za různé milníky a podobně. Přehled dat lze samozřejmě zobrazit v iPhonu.

Hromada dalších funkcí

Apple Watch jsou vybaveny mikrofonem a reproduktorem, takže skrze ně lze uskutečňovat hovory. Navíc je tu funkce vysílačky, díky které spolu budou moci komunikovat uživatelé hodinek. Kromě práce se zprávami a volání mohou hodinky sloužit i k navigaci díky vestavěné mapové aplikaci. E-maily lze snadno na displeji číst a třídit je.

Další novinkou bude možnost využít hodinky k placení pomocí funkce Apple Pay. Jak konkrétně to bude probíhat, Apple neprozradil – u běžného iPhonu je k tomu potřeba NFC a otisk prstu, minimálně pro to druhé hodinky nemají senzor. V hodinkách bude fungovat i aplikace PassBook pro ukládání věrnostních karet, letenek, vstupenek a dalších.

Samozřejmostí je kalendář s patřičnými upozorněními, možnost přehrávat hudbu nebo ovládat Apple TV či iTunes v počítači. Hodinky také mohou sloužit jako hledáček k fotoaparátu v telefonu. Překvapivě půjdou obrázky v hodinkách i prohlížet. Vývojáři pak budou moci pracovat se třemi úrovněmi aplikací – již zmíněnými „widgety“ Glances, s akčními notifikacemi a se samotnými samostatnými aplikacemi WatchKit Apps.

Propracovaný komplet

Hodinky Apple Watch sice nepřináší žádné převratné funkce a konkurenci nebude činit problém některé jejich vychytávky snadno implementovat nebo přijít s něčím podobným. Na druhou stranu je na novince vidět, že to není žádný na rychlo připravený produkt. Je to promyšlený komplet užitečných funkcí a výbavy.

Otázkou je, jestli to bude stačit. V nositelné elektronice mnozí vidí budoucnost. Apple Watch patří k tomu nejpropracovanějšímu v dané kategorii a zcela jistě konkurenty v mnohém inspirují. Jenže na druhou stranu okolo nich panuje stále mnoho otazníků. Nejasná je vlastně jejich konektivita (s iPhonem budou spojeny nejspíš přes Bluetooth), Apple nehovoří ani o výdrži baterie, která uživatele u nositelné elektroniky trápí asi nejvíc (a mnohem víc než u chytrých telefonů).

Apple Watch jsou tak možná spíš než revolučním produktem v oblasti nositelné elektroniky jen dalším kouskem, který má udržet uživatele v ekosystému Apple. Dokazuje to i fakt, že budou fungovat i se staršími iPhony 5, 5c a 5s, které možná uživatelé nebudou chtít za nové (větší a pořádně drahé) iPhony vyměnit. Peníze za hodinky by tak mohly Applu nejen zajistit příjmy od uživatelů, kterým se nebude líbit nárůst rozměrů nových telefonů. A v důsledku by pak mohly hodinky, fungující výhradně s iPhonem, rozhodnout o tom, že i přes počáteční odpor si při příštím upgradu iPhonu jejich uživatelé koupí ten nový, větší.