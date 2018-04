Nevídané, Apple potěšil Samsung. Můžou za to hodinky Watch

U příležitosti uvedení chytrých hodinek Apple Watch se pro americkou televizní stanici CNBC nechal slyšet viceprezident mobilní divize Samsungu pro Evropu Rory O’Neill: „Je to velké potěšení, že Apple následuje Samsung v tomto segmentu trhu.“

Pochvala konkurenta není v tomto směru obvyklá, většinou se firmy v mobilním byznysu v lepším případě špičkují, nebo se rovnou pouštějí do patentových sporů. Ale tentokrát to dává smysl. Apple má na to, aby celý trh s chytrými hodinkami rozhýbal a pro Samsung by to bylo jedině dobře.

Samsung má na poli nositelné elektroniky několik „záseků“. Už v mobilním dávnověku, konkrétně v roce 1999 uvedl „mobilohodinky“ SPH-WP10. Byl to prakticky mobil ve tvaru hodinek. V té době se ještě termín chytré hodinky nepoužíval.

Opravdové chytré hodinky, tedy malý počítač na zápěstí, uvedl Samsung v roce 2013. Nyní má podle O’Neilla firma v Evropě více než 70% podíl na trhu s chytrými hodinkami.

Prodeje chytrých hodinek zatím nejsou nikterak oslnivé. Podle analytické společnosti Canalys se loni prodalo jen 4,6 milionu kusů nositelné elektroniky. Smartphonů se přitom loni prodalo 1,28 miliardy kusů (více zde).

Pravě Apple je označován za někoho, kdo by měl prodeje chytrých hodinek pořádně rozhýbat. V současnosti nabízí chytré hodinky už snad každý výrobce mobilních telefonů.