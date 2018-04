Apple Watch letos dostanou nový hardware, design se nezmění

Ačkoli je již dnes jasné, že to druhé Watch na trh v ročním intervalu nestihnou a hodinky tedy zřejmě budou mít delší životní cyklus než třeba iPhony, jistá podobnost mezi oběma produkty tady přeci jen bude.

Analytik Ming-Chi Kuo totiž předpokládá, že se druhé Watch dočkají nového hardwaru, ovšem samotný plášť a celkový design by se měl lišit jen mírně nebo vůbec.

Přesně takovou strategii přitom Apple už roky aplikuje právě u iPhonů, kdy přímý následovník dostane lepší hardware a nový vzhled až další generace. Další společným jmenovatelem hodinek a telefonů Applu by mohl být systém značení, příští hodinky by tak mohly dostat namísto číselného označení pouze přídomek „S“. Nějakých markantnějších designových změn, jako je třeba citelné ztenčení, se tak dočkáme nejdříve příští rok.

Watch S by však měly nabídnout třeba baterii s větší kapacitou a vylepšení by se mohla dotknout i displeje. Přestože se jeho základní atributy, tedy velikost a rozlišení, zřejmě nezmění, hovoří se o lepší čitelnosti panelu na přímém slunci.

Prodeje Watch letos podle analytika značně oslabí

Konkrétních hardwarových parametrů příštích Watch se však přední analytik KGI Securities ve svých výhledech zdržel. Přidal však odhad letošního odbytu, podle kterého by Apple mohl prodat okolo 7,5 milionu kusů hodinek.

Pokud by se jeho předpoklad naplnil, signalizovalo by to jisté nasycení trhu nositelné elektroniky, loňský odbyt Apple Watch totiž odhaduje na přibližně 10,6 milionu. A to šly navíc hodinky do prodeje až v polovině dubna.

Co se týče prodejů Watch, dosud se musíme spokojit právě pouze s nejrůznějšími odhady analytiků, Apple se totiž dosud ani v jedné zprávě o hospodářských výsledcích s odbytem svých hodinek nepochlubil, v tabulkách je schovává do skupiny další elektroniky.

Známo dosud není ani načasování uvedení druhých Watch na trh. Začátkem roku se spekulovalo o březnovém představení, hvězdou nedávné tiskové konference však nakonec byl malý iPhone SE a zmenšený iPad Pro (více na Technetu).

Dnes se jako možné a pravděpodobné jeví hned dva termíny. Prvním by bylo odhalení inovovaných hodinek v rámci vývojářské konference WWDC, jež letos proběhne v termínu 13. až 17. června v kalifornském San Francisku.

Druhou možností by pak bylo, že Apple nové Watch uvede spolu s novými iPhony v září. Nakonec i první Watch si premiéru odbyly společně s iPhony 6, ovšem se vstupem na trh pak ještě otálely více než půl roku.

Brzké uvedení nových Watch signalizuje plošné zlevnění současného modelu v USA o 50 dolarů. Hliníková verze velikosti 38 mm tam začíná na 299 dolarech, pánská varianta je pak v prodeji za 349 dolarů (7 200 až 8 300 korun), ovšem obě ceny jsou bez tamní variabilní spotřební daně. V tuzemsku lze základní variantu přímo u výrobce zakoupit za 9 490 korun.