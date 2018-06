Zavraždila tchyni a hlavním důkazem jsou hodinky od Applu

Případ se odehrál už v roce 2016, až teď však nastal v celém případu zásadní průlom. Podle svědectví 26leté Caroline Nilssonové se tehdy do domu, ve kterém bydlela se svým mužem, jeho matkou a třemi dětmi, vloupali dva muži, kteří nejdříve zavraždili její 57letou tchyni Myrnu Nilssonovou a poté svázali Caroline a odešli. Její muž byl tou dobou v práci.



Policie však po dvou letech zatkla a obvinila z vraždy Nilssonové právě její snachu. Jako klíčový důkaz posloužily hodinky Apple Watch, které měla tchyně ten den na ruce a které průběžně měřily její srdeční aktivitu. Hodinky odhalily, že srdce Nilssonové přestalo být aktivní (tedy že byla zavražděna) o mnoho hodin dříve, než popisovala její snacha.



To se navíc shodovalo s mnoha dalšími nesrovnalostmi, které byly v průběhu vyšetřování odhaleny. Sousedé si nevšimli žádných podezřelých mužů, kteří by se pohybovali v daném čase u domu Nilssonových, a vzorky DNA nalezené na místě činu také nenaznačují přítomnost kohokoliv dalšího.

V čase, který uplynul mezi vraždou z dat hodinek Apple Watch a jejím skutečným nahlášením se snacha údajně zbavovala krvavého oblečení a upravovala místo činu tak, aby to vypadalo jako přepadení. Podle soudu byla vražda extrémně násilná.



Caroline Nilssonová byla na základě těchto důkazů obviněna z vraždy a její soud posunut na začátek roku 2019. Policie chce do té doby srovnat všechny důkazy tak, aby byl celý případ co nejjasnější. Kvůli podezření, že by mohla utéct ze země, jí bylo i zamítnuto propuštění na kauci, o které žádal její manžel.