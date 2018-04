Hodinky od Applu mohou stát i přes 100 tisíc korun

Apple Watch budou k dispozici ve třech základních verzích. Watch Sport budou mít pouzdro z eloxovaného hliníku a zřejmě minerální sklo. Cenou se tyto hodinky nebudou příliš lišit od konkurence, nejnovější Gear S od Samsungu budou i dražší (více o hodinkách zde).

Dražší verze bez přídomku nabídne pouzdro z nerezové oceli a displej překryje safírové sklo. Cenovka této varianty by pak měla podle odhadů analytika Johna Grubera, který se produkty kalifornské značky dlouhodobě zabývá, poskočit na 999 dolarů, tedy přibližně 21 tisíc korun. A už to je suma, která dosud nemá v segmentu chytrých hodinek a nositelné elektroniky obecně obdoby.

Pravdou ovšem je, že v Applu své hodinky ani jako chytré neoznačují. Znamená to snad, že dosud uvedené, většinou plastové, a tedy levně vyhlížející chytré hodinky u Applu nevnímají jako konkurenci a soupeřit chtějí především s běžnými hodinkami?

Ostatně šéfdesignér společnosti Jonathan Ive se krátce před uvedením nechal slyšet, že Apple Watch mohou dostat do nesnází tradiční švýcarské výrobce. To je velmi odvážné tvrzení.

Lze si jen těžko představit, že by příznivci mechanických hodinek houfně kupovali elektronikou přecpané hodinky Apple, které jsou navíc bez iPhonu v podstatě k ničemu. Jistě, takové hodinky nabízejí se spárovaným telefonem neskutečné množství funkcí, a pro sportování jsou díky tomu výborným společníkem, ale tím jejich výhody končí.

Kromě nutnosti vlastnit iPhone je to další kus elektroniky, který bude nutno čas od času dobíjet. Zatím není jasné jak často, protože během tiskové konference nepadlo o výdrži hodinek ani slovo. Záležet bude samozřejmě na intenzitě používání, ovšem ani při střídmém vytížení téměř určitě hodinky nevydrží ani týden.

Je známá věc, že s rozmachem mobilních telefonů mnozí hodinky přestali úplně nosit s tím, že čas jim ukazuje právě mobil. Těžko říci kolik takových uživatelů je mezi majiteli iPhonu, ale je dost pravděpodobné, že vlastníci současné nebo minulé generace přístrojů, se kterými hodinky budou kompatibilní, si hodinky Apple zakoupí.

Lze tak předpokládat, že obliba časomíry od Applu, a především její nejlevnější varianty, bude nepochybně vysoká a výrobci quartzových hodinek by v kategorii do 10 tisíc korun nějaké oslabení prodejů pocítit mohli. Ale segment luxusních hodinek to neohrozí.

Hodinky Apple za více než 100 tisíc? Je to možné

Luxusní verze Watch Edition, jejíž pouzdro bude z 18karátového zlata, by podle Grubera mohla začínat na ceně 4 999 dolarů, tedy asi 105 tisíc korun. Je to však pouze odhad, který oproti ocelovému plášti způsobí kompletně zlaté, tedy nikoli jen zlacené pouzdro. Počítá se s verzí z růžového a žlutého zlata.

Za naprosté cenové dno, kam by se mohly zlaté Apple Watch dostat, analytik uvádí cenu 1 999 dolarů (asi 42 tisíc). Ale to je vzhledem k velikosti pouzdra (šíře 38, nebo 42 mm), jeho poměrně velké tloušťce, a tedy velké spotřebě zlata, v podstatě nereálné. Jako přehnaný naopak vidíme odhad, že by hodinky mohly stát 9 999 dolarů. To by musely mít i zlatý náramek, ale podle informací, které máme, se s ním nepočítá. Luxusní edici hodinek mají doplňovat pouze rozličné řemínky.

Zatímco ocelová verze by se nastavenou cenou dostala na úroveň slušných tříručkových mechanických hodinek, případně pokročilých quartzových modelů, verze Watch Editon by se postavila luxusním kouskům věhlasných značek Omega, TAG Heuer, Breitling a mnohých dalších. Soupeřily by tak proti sobě cenově srovnatelné hodinky zcela odlišných světů a odhadujeme, že v tomto případě by Apple tahal za kratší konec provazu.