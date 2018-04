Hodinky od Applu mají být nezávislé. Už nebudou potřebovat iPhone

Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Některé nové modely chytrých hodinek Apple Watch budou vybaveny čipy LTE a budou zvládnou množství úkolů, aniž by musely mít v dosahu iPhone. V současnosti hodinky od Applu potřebují být připojené k iPhonu a mohou pak posílat zprávy, získávat trasy z map či streamovat hudbu. Apple podle Bloombergu již jedná s operátory v USA a Evropě o nabídce nové verze hodinek.

LTE modemy pro hodinky by měla Applu dodávat firma Intel. Pro tu by to bylo velké vítězství, protože se už roky snaží dostat své produkty do více mobilních přístrojů Applu. Hlavním dodavatelem modemů pro iPhony a další mobilní přístroje od Applu byl dosud Qualcomm, obě firmy jsou však nyní v právním sporu. Apple loni přidal Intel mezi dodavatele modemů pro některé své přístroje.

Hodinky Apple Watch patří mezi nejprodávanější chytré hodinky na trhu, ale celkově je tento segment trhu spíš zklamáním, protože prodeje nejsou tak vysoké, jak se očekávalo. Podle výzkumné společnosti Strategy Analytics se za druhé čtvrtletí letošního roku prodalo celosvětově 22 milionů chytrých náramků. Ale do toho se počítají i sportovní a další náramky, prodeje chytrých hodinek jsou jen zlomkem tohoto čísla.

V rámci celého segmentu je aktuálně světovou jedničkou Xiaomi před Fitbitem. Xiaomi prodalo 3,7 a Fitbit 3,4 milionu náramků, ale v obou případech to jsou sportovní náramky s nižší cenou. Třetí je Apple s Apple Watch. Firmě se podařilo prodat za minulý kvartál 2,8 milionu těchto hodinek, což je o milion více než za stejné období loni. Apple je tak největším výrobcem chytrých hodinek na světě.