Apple by letos mohl uvést hned dvě verze nových hodinek Watch

Důvěryhodný analytik společnosti KGI sdělil své představy o druhé generaci dosud nejúspěšnějších chytrých hodinek ve své poslední analýze pro investory. Informace vycházejí ze zákulisí firem z dodavatelského řetězce Applu a obvykle jde o zprávy, které se nakonec ukážou jako relevantní.

Nová generace iPhonu vždy přichází s novou čipovou sadou, kterou navrhují přímo inženýři Applu. V případě chytrých hodinek sice nestoupají hardwarové nároky tak rychlým tempem, jako u smartphonů, přesto se však druhé Watch vylepšení v této oblasti dočkají.

Vyrábět čipy pro Watch 2 má tchajwanská společnost TSMC, která se osvědčila u produkce čipů A9 pro iPhony 6s a příští generaci A10 by mohla vyrábět dokonce exkluzivně, čímž by Apple snížil svoji závislost na Samsungu, dříve dvorním dodavateli čipů (více zde). Parametry čipsetu však dosud nejsou známy.

Kuo dále uvádí, že Watch 2 budou opět ve dvojí velikosti, přičemž neočekává ani větší úhlopříčku displeje. Měnit se podle něj nebude ani tvar hodinek, pouzdro tak bude opět mít obdélníkový tvar. Pro zajímavost připomeňme, že konkurenční Samsung druhou generaci hodinek Gear S změnil razantně a vsadil na klasické kulaté pouzdro.

Stejná tloušťka, vyšší odolnost vůči vodě

Měnit se nebude ani tloušťka hodinek, a to navzdory tenčímu displeji. Použití tzv. One Glass Solution (OGS) v minulých dnech predikoval server DigiTimes. Dotykové displeje jsou tvořeny dvěma vrstvami skla, tzv. systémem skla na skle, a stejnou konstrukci mají i OLED jednotky použité u současných Watch. Vypuštěním jedné vrstvy skla u příští generace by se dalo logicky dosáhnout nižší tloušťky hodinek. To však Ming-Chi Kuo neočekává.

V souvislosti s vyšším stupněm voděodolnosti se tak nabízí možnost, že v Applu ušetřené desetiny milimetru „investují“ ve prospěch lepší konstrukce pouzdra, která by voděodolnost zvýšila.

Dalším vítaným vylepšením má být integrace GPS, čímž by hodinky bylo možno na řadu sportovních aktivit, kde je důležité sledování polohy a měření uražené vzdálenosti, plnohodnotně využívat i bez smartphonu.

Analytik dříve s Watch 2 spojoval také vestavěný telefonní modul s podporou LTE, ale ve svém posledním výstupu to už nezmiňuje. Hovoří však o integrovaném tlakoměru a také vyšší kapacitě akumulátoru.

Přijdou letos rovnou dva nové modely Watch?

Kromě plnohodnotného nástupce původního modelu Kuo předpovídá také uvedení vylepšených Watch první generace. Ty by měly dostat svižnější procesor a vyšší voděodolnost, ovšem o GPS i barometr mají být ochuzeny. V souvislosti s uvedením vylepšených Watch Kuo očekává snížení cen původního modelu.

Co se týče načasování, pak se jako reálný termín uvedení jeví polovina září, kdy Apple představí nové iPhony. Své první hodinky totiž Apple poprvé ukázal v září 2014 spolu s iPhony 6, na trh však byly hodinky vypuštěny až v polovině dubna následujícího roku. Takovou taktiku však téměř jistě nezopakuje a jak Watch 2, tak i vylepšený model, budou k objednání krátce po představení.

Podle nedávného průzkumu se trh s chytrými hodinkami zpomalil, došlo k jistému nasycení (více na Technetu). A také Kuo zůstává v otázce odbytu během následujícího roku konzervativní. Podle něj by se však masivního rozšíření mohly chytré hodinky dočkat po roce 2018, kdy například ohebné displeje dovolí nové konstrukční možnosti. Rozmachu má pomoci také větší podpora chytrých hodinek ze strany amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Takové hodinky totiž již dnes umí sledovat řadu zdravotních indicií a jejich schopnosti se budou i v tomto směru nadále rozšiřovat.