KOMENTÁŘ: Apple sice vyhrál u soudu, přesto si Samsung může mnout ruce

Celý spor mezi Applem a Samsungem má ale mnohem víc vítězů i poražených. Že se teď Apple sveze po dalších výrobcích, kteří se u něj zjevně inspirovali, jsme již psali. To jsou budoucí poražení. Otázkou je, kolik je to bude stát, zda jen trochu peněz, nebo celou existenci.

Budoucím vítězem může být Microsoft. To když se problémů s operačním systémem Android leknou další výrobci a hbitě přejdou na zatím skomírající systém Windows Phone. Svézt se může i Nokia, která na mobilní Windows vsadila všechny karty, a pokud se výše uvedené potvrdí, bude mít před konkurencí náskok.

Vítězem je i první iPhone. Ač jen pět let starý mobil, tak je to dnes již zcela kultovní kousek, který prostě změnil svět. Ať se to někomu líbí, či nikoliv.

A právě kopírováním tohoto prvního iPhonu vše začalo. Konkurenci se to dlouho nedařilo. V podstatě první tři roky se uživatelskému komfortu (bez ohledu na to, jestli se prostředí a samotný přístroj někomu líbí, či ne) iPhonu nikdo nepřiblížil. Pak se to zlomilo a právě Samsung bral nejvíc. Ne že by kopíroval víc než jiní, ale dělal to nejlépe. Dokázal vybrat to nejdůležitější a správně to implementovat do svých produktů.

Otázkou je, nakolik v tom jel i Google, kterého paradoxně Apple do kopírovacích sporů zatím nezařadil, ač právě Google stojí za částí sporu a Samsung s dalšími výrobci jen přikládali tu méně a tu více. Možná se Apple sporu s gigantem z vlastní země trochu bojí a jihokorejský sok (Samsung), ač taktéž gigantický, mu přišel jako stravitelnější sousto.

Ale zpět k bitvě Samsung versus Apple: Samsung odolával sporům dlouho a to je jeho vítězství. V současné chvíli totiž už produkuje záměrně originální a co nejvíce "neapplovské" přístroje, takže zákaz prodeje se týká modelů, které mu již dávno hodně vydělaly a které dnes již míří do muzeí. Příjemné to sice není, ale když si to v Koreji sečtou, tak je vlastně vyšplhání na vrchol zatím stojí jen tu miliardu dolarů plus nějaké další drobnější náklady.

A to není mnoho. Jen za první kvartál (který bývá nejslabším) utržila mobilní divize Samsungu 16 miliard dolarů a provozní zisk činil 3,6 miliardy dolarů. Z toho je patrné, že v kase tu miliardu firma sice pozná, ale brečet nemusí. Naopak, pokud Apple ze sporu nevytříská víc, tak se mohou u Samsungu dlouze smát. Že se takto levně dotáhnou na hlavního konkurenta a stanou se světovou jedničkou, to by je asi ani nenapadlo.

A veřejné mínění? To je nevyzpytatelné a může stejně tak ublížit Samsungu jako Applu. Jak to třeba vidíte vy?