Apple vyhrál, Samsung bude platit. A to není všechno

V pátek 24. srpna rozhodla porota kalifornského soudu, že Samsung odcizil svému rivalovi patenty a také porušil jeho průmyslové vzory pro vzhled některých zařízení. Po drobném upřesnění určila porota i výši odškodného, kterou musí Samsung zaplatit. Je to celkem 1 049 393 540 dolarů, tedy asi 21 miliard korun (o rozsudku čtěte zde).

Kdo by si ale myslel, že Samsung jednoduše tuto částku zaplatí, a tím spor skončí, je na omylu. Rozhodnutí soudu je sice důležité, ale zatím zdaleka ne konečné. Samsung se totiž bude snažit rozhodnutí zvrátit, ať už před samotnou soudkyní Lucy Kohovou nebo při případném odvolání. Apple naopak bude žádat o nápravná opatření a i o nich musí soudkyně rozhodnout.

První pokračování už za necelý měsíc

Předpokládaný vývoj v celé kauze je asi následující. Soudkyně Kohová určila datum dalšího slyšení na 20. září. Tehdy má Apple podat žádosti o předběžná opatření, Samsung naopak bude chtít ještě zvrátit verdikt poroty. To je ale nepravděpodobné. I tak ale bude mít soudkyně o čem přemýšlet.

V podstatě může rozhodnout, že verdikt poroty v některých částech rozsudku je potřeba změnit. K tomu může dospět, když by například některý z důsledků rozsudku odporoval zákonu. Samsung také zřejmě bude moci předložit některé argumenty ve svůj prospěch. Mnoho změn ale očekávat nemůžeme.

Částka, kterou porota vyměřila Samsungu jako pokutu, také není konečná. Jednak se může změnit s tím, jak by soudkyně změnila verdikt, ale také kdyby porota seznala, že Samsung patenty a průmyslové vzory kopíroval úmyslně. V takovém případě může soudkyně některé části odškodného až ztrojnásobit, a teoreticky by tak mohl Samsung platit přes 3 miliardy dolarů. Těžko předjímat, jak bude soudkyně rozhodovat, ale zřejmě k tak dramatickému navýšení odškodného nedojde.

Zákaz prodeje

Asi tou nejzajímavější částí ale bude rozhodování o předběžných opatřeních. Apple má návrh na předběžná opatření dodat soudu na jedné stránce formátu A4, a tak zřejmě budou právníci firmy vybírat jen ty nejdůležitější produkty, které patenty porušují a jejichž prodej bude chtít Apple zakázat. Vzhledem k tomu, kolik toho je na 20. září v procesu naplánováno, je téměř jisté, že především v rozhodování o předběžných opatřeních dojde k posunu.

Samsung se bude pochopitelně snažit předběžná opatření odvrátit, ale má zřejmě jen málo šancí. Pokud Apple předloží tak přesvědčivé argumenty, jako předkládal dosud, uspěje asi v případě téměř kteréhokoli produktu, o němž porota rozhodla, že patenty Apple porušuje. Samsungu tak hrozí, že z amerického trhu bude muset stáhnout všechny varianty modelů Galaxy S II, Galaxy S a Galaxy S 4G, Galaxy Ace, Fascinate, Epic 4G, Droid Charge, Continuum, Captivate, Galaxy Tab 10.1, Gem, Indulge, Infuse, Mesmerize a Vibrant.

To je slušná řádka přístrojů, ale snad až na výjimky už nejde o ty nejdůležitější přístroje, které Samsung na americkém trhu aktuálně prodává. Navíc v mnohých případech telefony porušují softwarové patenty Apple a pokud Samsung najde cestu, jak je obejít, může přístroje s upraveným softwarem prodávat dál.

Než stihne Samsung update připravit, bude to trvat, obzvlášť u takového množství přístrojů. Proti zákazu prodeje, který může 20. září padnout (ale zřejmě o něm bude rozhodnuto později), se tak Samsung jistě odvolá, a předběžná opatření tak mohou začít platit později. V zásadě se o něm ale rozhodne během několika týdnů ve zrychleném řízení.

Odvolání a další spory

Je téměř jasné, že Samsungu se aktuální verdikt poroty už zvrátit nepodaří a že rozsudek v současné podobě zhruba odpovídá tomu, co nakonec soudkyně potvrdí. Pak se Samsung vůči rozsudku odvolá k soudu vyšší instance a celý spor vlastně začne nanovo.

I když ne tak docela. Samsung se samozřejmě bude snažit dosáhnout alespoň minimalizace ztrát, které v současnosti utrpěl, ale dá se předpokládat, že kompletního zvrácení verdiktu asi nedosáhne. Odvolací soud navíc bude přihlížet k tomu, co se událo až dosud. A rozsudek kalifornského soudu je poměrně přesvědčivý a jednoznačný.

I tak ale půjde o další slušné soudní tahanice. Navíc současný rozsudek bude chtě nechtě ovlivňovat i rozhodování soudů v dalších vzájemných sporech obou firem. Jakkoli jsou soudy objektivní, rozhodnutí ve prospěch té či oné strany i kdekoli jinde na světě jednoduše ovlivňuje jejich vnímání případu. A Samsung zatím žádných zásadních vítězství v bitvě proti Applu nedosáhl, zatímco Apple už má na svém kontě několik verdiktů ve svůj prospěch. A vůbec nezáleží na tom, že tyto verdikty měly jen minimální praktický dopad.

Spory budoucí

Ve sporu mezi Samsungem a Applem tedy došlo prozatím k nejzásadnějšímu vývoji vůbec. A byť možná Samsung celou věc odskáče jen astronomickou pokutou a ukončením prodeje několika ne až tak důležitých telefonů, zdaleka se této noční můry nezbaví. Apple, posílen svým výrazným vítězstvím, totiž jistě rozjede proti svému rivalovi celou řadu dalších sporů. A je celkem jedno, jestli to bude za pár týdnů, měsíců nebo po delší době, až dojde k dořešení aktuální větve sporu.

Apple například ze současného sporu vynechal celou řadu patentů, jejichž silou si nebyl tak jist. Aby porotě zjednodušil rozhodování a zvýšil šanci na svůj úspěch, vybral jen ty nejpodstatnější. Teď se ale může firma zkusit celou anabází zopakovat i s méně přesvědčivými patenty a tvrzeními. A soudy, které už Samsung budou vnímat jako "zloděje", mu budou nakloněny.

Apple také může zaútočit na některá novější zařízení Samsungu, která firma stihla uvést na trh po začátku aktuálního sporu. Je sice pravda, že u nich se mohl korejský gigant vyhnout použití některých patentů, ale Apple může zaútočit s jinou sadou. Třeba ne tak přesvědčivou, ale vzhledem k situaci může využít aktuální image Samsungu jako zloděje patentů.

Pozor si musí dát i ostatní

Apple je teď na koni a dokud nedojde k nějakému zásadnímu obratu, asi na něm dlouho zůstane. Na pozoru se tak musí mít i ostatní výrobci, se kterými vede firma soudní spory. I tady totiž najednou vzroste kredit Applu u soudů a třeba HTC a Motorola se budou muset bránit usilovněji. A zatím jim to příliš dobře nejde.

Apple také bude moci zaútočit na další výrobce, které zatím ponechával stranu a za porušování patentů je nežaloval. Většinou to neudělal proto, že jejich tržní síla nebyla dostatečně veliká a firma se chtěla soustředit na "velké ryby". Než se s nimi vypořádá definitivně, bude to ještě dlouho trvat, ale menší výrobci jednoduše v bezpečí nejsou.

Celý verdikt poroty v Kalifornii tak zřejmě bude mít jeden velký zásadní důsledek: Google přistoupí ke změnám v Androidu. Až dosud totiž firma tvrdila, že například patenty Motoroly pomohou Android a výrobce přístrojů s ním ochránit vůči takovým sporům. Jenže zřejmě to tak není, některé funkce Samsungů, které porušování patentů způsobily, jsou standardní součástí Androidu.

Google sice řadu patentů Apple už obešel a obdobné situace vyřešil jinak, ale v mnohých případech (byť opět ne tak jednoznačných), by mohl Apple u soudů uspět. A větší kredit, který Apple verdiktem získal, možná Google přesvědčí o tom, aby přemýšlel i o změnách některých dosud sporných funkcí, které ale nepovažoval za tak důležité a zásadní.

Microsoft jásá

U Applu možná ani na oslavu šampaňským nebyl čas, firma musí předložit celou řadu dokumentů a má před sebou ještě hodně práce. Zato u Microsoftu si mohli dovolit pořádnou oslavu i se slušnou ranní kocovinou. Microsoft už teď pobírá licenční poplatky za patenty od drtivé většiny výrobců androidích telefonů a současná situace, kdy je Android opět ve větším nebezpečí, velmi svědčí jeho vlastní platformě Windows Phone.

Tu prozatím výrobci chytrých telefonů nechávali na druhé koleji, tedy pokud nepočítáme Nokii. Po pátečním verdiktu ale řada z nich může změnit názor a otočit. Je možné, že i Samsung neplánovaně vsadí daleko více na přístroje s Windows Phone, ale v zásobě má i svůj vlastní systém Tizen. Zdá se však, že Windows Phone představují jakýsi bezpečný přístav, kterému žádné zásadní patentové spory nehrozí.

Bill Cox, ředitel marketingu Windows Phone, na svém Twitter profilu napsal, že to pro systém Microsoftu v současnosti vypadá "dooooobře". A má pravdu. I když ani ono velké rozhodnutí zatím není tak zásadní, jak jsme v průběhu článku naznačili, jazýček na vahách s miskami operačních systémů se začíná pomalu pohybovat. Jestli je to jen malé chvění nebo předzvěst větších změn, to ukáže až čas. Kdo se ale nebude snažit ono vychýlení využít k tomu, aby váhy převážil na svou stranu, možná zase dlouho další šanci nedostane.