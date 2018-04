Apple vyhrál. Podařilo se mu nový iPhone utajit až do představení

Na pátou generaci iPhonu se čeká nezvykle dlouho. Apple nový mobil představoval pravidelně v červnu a prodej začínal hned po té. Tedy s výjimkou první generace, kterou ukázal už v lednu. Tentokrát si dal ale výrobce na čas a premiéru posunul až na podzim. Apple zjevně zbrojí na tučný předvánoční trh. Prodej pak má začít chvíli po premiéře.

Nový iPhone má světu ukázat dnes večer středoevropského času, respektive dopoledne času kalifornského. Premiéra se odehraje v kalifornském Cupertinu, v sídle firmy. Čas premiéry se dostal na veřejnost teprve před pár dny. To, že do premiéry není potvrzeno ani označení novinky, nebrání některým tuzemským prodejcům brát na telefon předobjednávky.

Premiéra nového iPhonu, sledujte Mobil.cz Dnes večer přineseme informace z představení a všechny detaily o novém iPhonu.

Letos se Applu podařilo novinku dokonale uhlídat, na veřejnost neunikly přesné informace o výbavě a ani podoba novinky. O předchozí generaci to neplatí. Loni mobilním světem hýbala kauza v baru ztraceného iPhonu 4, který se dostal do redakce serveru Gizmodo. Případ vyšetřovala i americká policie. Posléze se před červnovou premiérou objevil jeden přístroj i ve Vietnamu.

I letos to vypadalo na ztracený prototyp v baru, ale na veřejnost se nedostala žádná konkrétní informace o novince a ani jediná fotografie. Spíš celá kauza připomínala frašku. Nejistý je i původ fotografie jídla, kterou měl novým iPhonem pořídit jeden ze zaměstnanců Applu. V každém případě veřejnost každou zmínku o novém iPhonu hltala. Apple měl o bezplatnou reklamu postaráno, a to ať už v těchto kauzách měl prsty, nebo to byla jen náhoda.

Do večerní premiéry není jasné ani to, jestli výrobce představí jeden model, nebo se dočkáme hned dvojice iPhonů. Spekuluje se totiž, že Apple poruší své pravidlo, nepouštět se do levných přístrojů. Vedle novinky, která se všeobecně označuje jako iPhone 5, ač ani to není vůbec jisté, má Apple představit i levnější verzi současného iPhonu 4. Ta by měla stát v přepočtu pod 10 000 korun a dostat značku i do nižších segmentů trhu.

VIDEO: Po internetu koluje falešný iPhone 5 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud by se tak stalo, mohl by Apple z počátku držet cenu zcela nového modelu výš, a to včetně dotovaných cen, které jsou pro iPhone klíčové. Tedy na nejdůležitějších trzích západní Evropy a USA zcela určitě. Na rozvojových trzích nebo na českém trhu nehraje dotovaná cena takovou roli, přesto by zde mohl být levnější iPhone pro značku ještě důležitější. Mohl by výrazně navýšit tržní podíl. Ostatně i dnes Apple vedle "nové" čtyřky doprodává o generaci starší iPhone 3GS.

A nebo to může být úplně jinak. Podle nejčerstvějších informací potvrdil německý Vodafone iPhone 4s s pamětí 64 GB. U amerických operátorů se zase v systémech objevila informace o příslušenství, konkrétně krytech, pro iPhone 5.

VIDEO: Koncept iPhone 5 na videu. Realita nebo fikce? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na nový iPhone zbrojí i konkurence. HTC ještě tento týden představí v Londýně několik novinek. Nokia své nové modely s Windows ukáže koncem října a podle našich informací bude tento měsíc reagovat i Samsung. Ale na nástupce modelu Galaxy SII, který je zcela jasně nejvážnějším konkurentem iPhonu, si budeme muset počkat až do příštího roku. Buď na leden do Las Vegas, nebo pravděpodobněji na únor na mobilní kongres v Barceloně.