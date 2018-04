Apple vydělává na iPhonech. Ostatní výrobci mobilů se snaží přežít

V minulém čtvrtletí zažila dramatický propad Nokia, nicméně její výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku naznačují, že situace se postupně začíná zlepšovat.

Ještě loni ve stejném období atakovaly prodeje mobilních telefonů magickou hranici 300 milionů prodaných kusů, letos to bylo o téměř 30 milionů méně. Třetí čtvrtletí po sobě tak trh zaznamenal propad, i když jeho rychlost se snížila z 11 % za poslední čtvrtletí roku 2008 a 14 % za první čtvrtletí na 8 % ve druhém čtvrtletí letošního roku. Podle odhadů společnosti Strategy Analytics to je znamením, že se trh stabilizuje a nejhorší období mají výrobci za sebou.

Zájem o smartphony roste

Velký podíl na oživení trhu má Čína, jejíž ekonomika krizi poměrně dobře odolává. Ostatně totéž platí i o dvou hlavních korejských výrobcích – Samsungu a LG. Obě firmy ohlásily velmi dobré výsledky a celkem jistě si podržely druhé, respektive třetí místo na světovém trhu. Už s poměrně značným odstupem za nimi je v problémech se topící Motorola a také Sony Ericsson, jemuž ani nejhorší prodeje v historii amerického výrobce nepomohly k jeho předstižení.

Podle předpokladů Strategy Analytics budou prodeje mobilních telefonů nadále postupně stoupat. Ve třetím čtvrtletí by měly dosáhnout hranice 290 milionů prodaných kusů, což by znamenalo další zpomalení poklesu (meziročně už jen 5 %). Analytici této společnosti očekávají především ofenzivu Motoroly a Sony Ericssonu, kteří připravili několik nových modelů a chystají k nim masivní marketingovou podporu v průběhu podzimu.

Zdroj: Strategy Analytics

Zřejmě nejrychleji poroste trh chytrých telefonů, k němuž přispívá jednak iPhone, jednak další rozšiřování portfolia symbianových telefonů. Ty se objevují stále častěji u Samsungu a začínají hrát důležitou roli i u Nokie – tvořily už přes 16 % celkových prodejů. Přes úspěch Apple by tak měla Nokia na poli smartphonů dosáhnout tržního podílu 40 %, tedy více, než je její podíl na celém trhu s mobily. Podle Strategy Analytics napomohl dobrým výsledkům Nokie především úspěch modelů 5800 XpressMusic a E75. Od příštího čtvrtletí Nokia slibuje, že smartphony a k nim navázané služby vydělí do samostatné divize. Pak bude možné přehledněji zhodnotit jejich přínos pro celkovou finanční situaci společnosti.

Podobně jako Nokia, své portfolio smartphonů rozšiřuje i Samsung, který na trh chystá nové přístroje založené na Symbianu, Windows Mobile i Androidu. Totéž platí i o LG, byť to se zatím drží stranou od Symbianu. Na nové smartphony sází i Motorola, ale prudký propad prodejů moc nadějí nedává. A to přesto, že se podařilo zpomalit nárůst ztráty. Asi největším zklamáním je pak Sony Ericsson, který ztrácí už šesté čtvrtletí za sebou. Úsporný program sice znamenal finanční stabilizaci společnosti, ale je otázkou, jestli není pozdě. Záchranou má být opět smartphone – Satio.

Nokia opatrně nabírá dech

Jedním z příkladů opatrného odrazu ode dna je finská jednička. Po opravdu tragických výsledcích v prvním čtvrtletí letošního roku se to druhé zdá být blýskáním na lepší časy. V meziročním srovnání to pořád není žádná sláva – čisté tržby propadly téměř o čtvrtinu a co hůř, provozní zisk padl dolů o 71 %. Přitom v divizi Zařízení a služeb propadl o více než polovinu. Navíc se hodně scvrkla i provozní marže, což značí, že Nokia ztrácí hlavně v segmentu dražších a vybavenějších telefonů.

Zdroj: Nokia a archiv Mobil.cz

Už v minulém čtvrtletí přiznalo vedení společnosti, že problémy má hlavně s prodejností přístrojů prémiových řad N a E Series, z nichž hodně ukrojil fenomenální nástup iPhonu. To ostatně potvrzuje i snížení průměrné ceny telefonu na 62 euro (1 586 Kč) z 65 euro (1 662 Kč) ve stejném období roku 2008. Pozitivní pro Nokii je, že ve druhém čtvrtletí se propad zpomalil, prodeje telefonů se Symbianem se dokonce o 10 % zvýšily. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku poslední z evropských výrobců dokonce rostl.

Nokii se stále daří držet čtvrtletní prodeje nad magickou hranicí 100 milionů kusů (103,2), což znamená, že sice už dávno neprodává tolik, co ostatní dohromady, ale stále si pohodlně drží první místo. Oproti předchozímu čtvrtletí prodala Nokia o 11 % telefonů více, přesto je ale její propad v meziročním srovnání vyšší, než je průměr trhu – Nokia ztratila 15 %, celý trh "jen" 12 %. To se odráží i na tržním podílu, který ve druhém čtvrtletí činí 38 %. To je o jedno procento více než v předchozím čtvrtletí, ale o dvě méně než ve 2. čtvrtletí 2008.

Zdroj: Nokia a archiv Mobil.cz

Pro vedení Nokie určitě není úplně pozitivní, že se nedaří ani zbývajícím divizím. Asi nejhorší výsledky má dlouhodobě Nokia Siemens Networks, která se po krátkém vzepětí na konci loňského roku propadá do hlubší a hlubší ztráty. Ta v právě skončeném čtvrtletí činila 188 milionů eur, což je třikrát více než loni. Ve ztrátě je také nejmladší z divizí – Navteq, který se ve srovnání s předchozím čtvrtletím propadl o více než 15 procent. Přes všechny problémy je ale Nokia stále finančně velmi silná, když drží hotovost přes 7 miliard eur (179 miliard korun), takže by mohla téměř vyrovnat schodek státního rozpočtu Česka.

Samsung roste bez ohledu na krizi

Ač to vypadá paradoxně, jihokorejských výrobců jako by se celosvětová ekonomická krize vůbec netýkala. Jasná světová dvojka Samsung to jen potvrzuje. Její růst pokračuje, a to dokonce ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku, které bylo pro výrobce mobilů rekordním. Od dubna do června činily prodeje telekomunikační divize Samsungu 10,04 bilionu korejských wonů (147 miliard korun). To je narůst o více než 2 biliony wonů (30 mld. Kč) oproti stejnému období loni. Pro akcionáře je pozitivní, že podobně dobré výsledky mají také ostatní divize i společnost jako celek.

Zdroj: Samsung a archiv Mobil.cz

Provozní zisk telekomunikační divize dosáhl bilionu wonů (15 mld. korun), což je v současnosti skutečně obdivuhodné, navíc provozní marže činila 10 %. To je sice mírný pokles ve srovnání s 11 % loni i v minulém čtvrtletí, ale vzhledem k dalším ukazatelům nemá vedení rozhodně důvod se znepokojovat. I tak jsou telekomunikace zdaleka nejziskovější částí koncernu, respektive jeho ICT části. Samsung drží hotovost v celkové hodnotě 6,11 bilionu wonů (90 mld. korun) a také on by mohl české vládě vytáhnout trn z paty, kdyby chtěl.

Jihokorejský gigant prodal ve druhém čtvrtletí celkem 52,3 milionu telefonů, takže přesáhl polovinu prodejů Nokie. Přitom prodeje vzrostly o 14 % jak meziročně, tak čtvrtletně. Co určitě šéfy divize potěšilo, je vzrůst průměrné prodejní ceny telefonu, která je nyní 124 amerických dolarů (2 225 korun), tedy skoro o třetinu více než v případě Nokie. To ukazuje, že Samsung realizuje své prodeje v telefonech střední a vyšší cenové hladiny. I proto se mu daří dosahovat tak vysokého provozního zisku a marže.

Zdroj: Samsung a archiv Mobil.cz

V dalším čtvrtletí očekává Samsung růst prodejů o dalších 5 %, který by měly zajistit nové modely s dotykovým displejem. Ty jsou v současnosti u uživatelů velmi populární. Celkem by chtěl letos Samsung překročit hranici 200 milionů prodaných telefonů, sází přitom zejména na nově uvedené modely Jet, Galaxy, Star a Omnia II. Velká očekávání jsou přitom spojena s nástupem 3G sítí na rozvíjejících se trzích, ale posilovat by chtěl Samsung i v USA a Evropě.

LG je zpátky v plné síle

Výsledky druhého jihokorejského výrobce jsou tak trochu jako na houpačce. V první polovině loňského roku byl považován za černého koně a rychle rostl. Pak přišla studená sprcha a druhé pololetí se mu příliš nepodařilo. Prodeje byly sice uspokojivé, ale povážlivě klesala ziskovost divize mobilních komunikací. Jenže od začátku letošního roku je vše jinak a LG – podobně jako Samsung – vychází z krize jako vítěz. Zatímco se zbylá trojice z velké pětky snaží vyhrabat z problémů, LG si drží dvouciferný růst provozního zisku.

Zdroj: LG a archiv Mobil.cz

V aktuálně skončeném čtvrtletí se prodeje téměř srovnaly se stejným obdobím loni. Za druhý kvartál letošního roku činily prodeje telekomunikační divize LG 3 423 bilionů wonů (50 bilionů korun), přičemž provozní zisk dosáhl hodnoty 479 bilionů wonů (7 bilionů korun). Z téměř dvou třetin se na prodejích podílely samotné mobilní telefony. Jen pro srovnání, v posledním čtvrtletí loňského roku činil provozní zisk telekomunikační divize LG jen 46 bilionů wonů (674 miliard korun), tedy skoro desetkrát méně!

Celkově prodalo LG 29,8 milionu kusů telefonů, což je nejlepší výsledek v historii firmy. Oproti předchozímu čtvrtletí to znamená nárůst o 32 %, a co je důležité, v meziročním srovnání je to nárůst o 8 %. Bez nejmenších problémů se tak jihokorejský výrobce zařadil na třetí místo, přičemž jeho odstup od pronásledovatelů se zvýšil. V loňském druhém čtvrtletí prodalo LG méně telefonů, ale mělo větší provozní zisk. Na druhou stranu, disproporce není tak zásadní, aby se firma hrnula po sestupné trajektorii jako kdysi Siemens. Důležité je, že provozní zisk i marže meziročně rostou.

Zdroj: LG a archiv Mobil.cz

Za úspěchem LG stojí zejména dobré prodeje Areny, Cookie a také několika severoamerických modelů. Právě posílení pozic v USA a Kanadě je strůjcem úspěchu v letošním roce. Velký kus ukouslo LG také z podílu Samsungu na korejském trhu. Do konce letošního roku bude jihokorejský výrobce sázet na čtvrtou generaci Black Series, ale také na v Singapuru uvedené modely GD900 Crystal a smartphone GM730.

Motorola se snaží přežít

Situace americké Motoroly se začíná podobat klinické smrti. Výrobce se potácí v problémech už dlouhou řadu čtvrtletí v kuse. Jemné náznaky oživení v loňském roce definitivně smazala finanční krize. Snad jediným pozitivním ukazatelem pro divizi mobilní zařízení je zpomalení propadu do ztráty. Otázkou je, jestli to vzhledem k dluhu z minulosti ještě k něčemu bude. V každém případě je vidět, že se vedení společnosti soustředilo především na zvýšení efektivity.

Zdroj: Motorola a archiv Mobil.cz

Prodeje za druhé čtvrtletí letošního roku činily 1,8 miliardy amerických dolarů, tedy asi 33 miliard korun. To je propad téměř o polovinu ve srovnání se stejným obdobím loni. Provozní ztráta se ale v tomto čtvrtletí snížila meziročně skoro o třetinu a čtvrtletně dokonce o polovinu, když dosáhla 253 milionů dolarů (4,5 mld. korun). Ostatní divize Motoroly přitom přes propad v prodejích udržely provozní zisk v kladných číslech. I díky tomu hotovost Motoroly vzrostla na 2,87 miliardy dolarů, tedy 52 miliard korun.

Zdroj: Motorola a archiv Mobil.cz

Celkem prodala Motorola 14,8 milionů kusů telefonů, což znamená zhruba polovinu prodejů LG. Ve srovnání se stejným obdobím loni prodala Motorola jen polovinu. To odpovídá propadu tržního podílu z 9,1 % na pouhých 5,5 %. Pokud tenhle pád v Motorole nezastaví, už brzy je možná předběhne jiný americký výrobce. Přežít by měly Motorole pomoci zejména smartphony, které se chystá představit v následujícím čtvrtletí. Velká očekávání vkládá vedení divize i do modelů s QWERTY klávesnicí, zejména jde o CDMA telefon Rival A455 a 3G telefon Karma QA1. Kromě toho by se v následujících týdnech měl na trhu objevit první iDEN telefon kombinující Push-To-Talk a QWERTY klávesnici – Clutch i465. Na cestě jsou i dva Android telefony.

Sony Ericsson dál v problémech

Ani pokračující problémy Motoroly nepomohly Sony Ericssonu zpátky na druhé místo. Japonsko-švédské konsorcium totiž ztrácí ještě rychleji a v právě skončeném čtvrtletí zaostalo za Motorolou přesně o milion telefonů. Celkem jich totiž Sony Ericsson dokázal prodat pouze 13,8 milionu. To znamená meziroční propad o více než 10 milionů kusů (43 %). Tržní podíl je tak na úrovni 5 %. To se samozřejmě odrazilo i v dalších ukazatelích a Sony Ericsson přidal další čtvrtletí ve ztrátě v kuse.

Prodeje dosáhly hodnoty 1,7 miliardy eur (43 miliard korun), což je méně než v předchozím čtvrtletí, meziročně to znamená propad o 40 %. Velké ztráty utrpěl Sony Ericsson hlavně v Jižní Americe. Celkově zaznamenala firma ztrátu 283 milionů eur (7 miliard korun), což je sice o méně než 87 milionů eur (2,2 mld. korun), ale problémy už trvají moc dlouho. To znamená, že úsporný program začíná přinášet ovoce. Průměrná cena telefonu se navíc zvýšila na 122 eur (3 120 korun), což je výrazně více než v případě Nokie a Samsungu.

Zdroj: Sony Ericsson a archiv Mobil.cz

Z problémů má Sony Ericssonu pomoci jeho transformace z pouhého výrobce mobilů na společnost nabízející mobilní zábavu. Tuto změnu má potvrdit trojice nových modelů Aino, Satio a Yari, které si odbyly oficiální premiéru na CommunicAsia v Singapuru. Velké naděje pak vedení firmy vkládá i v rozšíření platformy PlayNow o stahování filmů.

Apple pokračuje v ofenzivě

Ať si ostatní prodávají, kolik chtějí, my budeme vydělávat, může si říci Steve Jobs po tomto čtvrtletí. Apple vykazuje skutečně velmi dobré finanční výsledky a rozhodující podíl na tom má celosvětový úspěch iPhonu. Firma tak zároveň prokazuje, že problémy koncem loňského roku byly jen tichem před bouří a že analytici odepisovali Apple předčasně. Jako některé další americké firmy je Apple už ve třetím čtvrtletí a má skutečně důvod oslavovat.

Podařilo se mu překročit hranici 5 milionů prodaných telefonů (5,2) za pouhé tři měsíce. To znamená, že iPhone dosáhl polovičních prodejů celé řady iPod a téměř poloviny prodejů Sony Ericssonu. A co je důležité, tržby za iPhone dosáhly 1,6 miliardy (30 mld. korun) dolarů a iPod překonaly. Firma získává mnohem více ze služeb (App Store) a provizí od operátorů než ze samotných prodejů telefonů. Příjem z jednoho telefonu ale začíná klesat. Zatímco ve druhém (americkém třetím) čtvrtletí roku 2008 utržil Apple za jeden telefon průměrně 584 dolarů (10 480 korun), v letošním roce to už bylo jen 324 dolarů (5 813 korun). V minulém čtvrtletí to bylo ještě 401 dolarů (7 196 korun).

Meziročně tak zvýšil Apple počet prodaných telefonů o neuvěřitelných 626 %, tržby pak o 303 %. Vylepšil tak skvělé výsledky v předchozím čtvrtletí růstem o 37 %, respektive 11 %. Zároveň se ale ukazuje, že telefon postupně proniká i k zákazníkům z nižších příjmových skupin, kteří už nejsou zdaleka tolik ochotni utrácet za aplikace a další služby. Je tedy otázkou, jak dlouho budou pokračovat milionové prodeje aplikací na App Store i ochota operátorů snášet Applu modré z nebe. Zatím to ale vychází a Apple dokáže na jednom telefonu vydělat bezkonkurenčně nejvíce.

Zdroj: Apple a archiv Mobil.cz

Apple dokázal zvýšit svůj tržní podíl na 1,9 %, za druhé čtvrtletí letošního roku tak získal 0,3 %. Nedosáhl tak ještě úrovně z doby uvedení prvního iPhonu, kdy se krátce dostal nad 2 %. Na druhou stranu se ale ukazuje, že se firmě daří udržet postupný růst, a nečeká ji tak osud kdysi populárních bot Crocs. Strategy Analytics předpokládají, že pokud firma udrží jednoroční inovační cyklus, a případně rodinu iPhone ještě rozšíří, bude její pozice na trhu pomalu stoupat.