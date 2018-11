Apple už nechce být závislý. Hledá inženýry na vývoj součástek iPhonů

Apple chce do budoucna omezit závislost na externích dodavatelích a pomoci má vývoj vlastního modemu. Ty dosud odebírá od Intelu, což se v nejbližší době nezmění. V budoucnu by však mohl iPhony vybavovat modemy vlastní produkce. Naznačuje to nábor inženýrů do nové pobočky v San Diegu.