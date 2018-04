Apple vládne trhu s tablety i díky uživatelům androidích smartphonů

Předpokládaný odbyt tabletů ve třetím kvartálu tohoto roku zveřejnil server DigiTimes. Apple má tak během léta prodat něco mezi 14 až 15 miliony svých iPadů. Doposud si přitom tyto tablety našly okolo 25 milionů zákazníků a Apple tak zaujímá více většinový tržní podíl. Jeho nadvládu tak můžeme téměř přirovnat k dominanci Microsoftu v oblasti operačních systémů na stolních počítačích a desktopech.

Překvapivé je druhé místo gigantu Amazon, který se na vstup na pole tabletů již nějakou dobu připravuje. Zatímco Digitimes pracuje s číslem okolo jednoho milionu, jiné zdroje uvádějí, že si firma na září, kdy má svůj první tablet uvést, objednala 1,5 - 2 miliony kusů.

Tab.1.: předpokládaný prodej tabletů v Q3/2011 (DigiTimes) Výrobce Model Odbyt (tis.ks.) Apple iPad 14 000 - 15 000 Amazon Coyote/Hollywood 1 000 - 1 200 Acer Iconia Tab A500 Asus Eee Pad Transformer RIM Playbook 750 - 900 Samsung Galaxy Tab HP TouchPad HTC Flyer/Puccini 400 - 450 Motorola XOOM 400 Dell Streak 5/7 200 - 250

Zájemci o tablet Amazon budou mít pravděpodobně na výběr mezi modelem Coyote (7" displej, dvoujádrová Tegra 250) a Hollywood s 10" displejem a čtyřjádrovým SoC Kal-Ed, také z dílen NVIDIA. Společným jmenovatelem bude operačním systém Google Android. Amazon již před časem spustil svůj App store a po jejich tabletu by zřejmě sáhly i miliony spokojených uživatelů čtečky Kindle. Zda nebyly předpoklady Amazonu až příliš růžové, budeme vědět do konce roku.

O třetí místo se v předpokládaném objemu výroby dělí hned pětice výrobců. Hned tři z nich jsou velcí výrobci notebooků (Acer, Asus, HP), pětku doplňuje Samsung a kanadský RIM. Každý z nich počítá s odbytem v rozmezí 750 až 900 tisíc kusů tabletů. Doposud za největšího konkurenta iPadu platí právě Galaxy Tab, který používá něco přes 2 miliony uživatelů.

Okolo 450 tisíc tabletů Flyer a Puccini hodlá prodat tchajwanské HTC, o něco méně má jít na odbyt XOOM od Motoroly, který v minulých týdnech v USA citelně zlevnil.

Nanejvýš čtvrt milionu kusů tabletů prodá další americká firma, Dell, která mezi ně počítá nejen Streak 7, ale i Streak 5, který leží svou velikostí někde na pomezí chytrých telefonů a tabletů.

O iPad se perou i uživatelů androidích smartphonů

Mohlo by se zdát, že za velkým zájmem o iPad stojí pouze fanoušci značky a zejména pak majitelé iPhonu, kteří chtějí používat stejný OS na telefonu i tabletu. Poslední průzkum však ukazují, že iPady v hojném počtu kupují také uživatelé smartphonů s Google Androidem.

Taková data během průzkumu získala agentura Canaccord Genuity, podle níž se iPady prodávají mezi uživateli androidových smartphonů lépe než jejich protějšky se systémem od Google.

Tento trend je do jisté míry způsoben skutečností, že to byl právě iPad, který ostatním výrobcům ukázal cestu. První šel do prodeje koncem ledna minulého roku, ovšem první konkurenceschopné zařízení s androidem – Samsung Galaxy Tab – bylo v prodeji až v listopadu.

Možná až miliony majitelů androidích smartphonů tak v mezidobí vábení iPadu neodolaly a přístroj zakoupily. A podle analytiků si tito uživatelé krátce na to iPad oblíbili a když by si pořizovali tablet nový, velice pravděpodobně by sáhli po jeho nástupci.

Velkou šanci na úspěch agentura předpovídá Microsoftu, který hodlá uvést svůj tablet s plnohodnotnými Windows 8 někdy v příštím roce. Zájem se předpokládá především ve firemním sektoru.

Tab.2.: prodeje tabletů v 2010 a předpověď vývoje v 2011 - 2012 2010 2011 2012 Výrobce mil.ks. podíl [%] mil.ks. podíl [%] mil.ks. podíl [%] Apple 14,8 82 % 35,8 56 55,1 51 Motorola 0,0 0 1,8 3 3,4 3 RIM 0,0 0 2,2 3 3,2 3 Samsung 2,0 11 7,5 12 12,0 11 Nokia 0,0 0 0,0 0 3,0 3 HTC 0,0 0 1,2 2 3,0 3 LG 0,0 0 1,7 3 3,0 3 Asus 0,0 0 3,0 5 4,0 4 Amazon 0,0 0 3,5 5 6,0 6 PC OEM (Dell, HP, Lenovo) 0,3 1 3,0 5 7,0 7 Další 1,0 6 4,0 6 8,0 7 Celkem 18,1 100 % 63,7 100 % 107,7 100 %

Canaccord Genuity na základě loňských dat a výsledků z prvních dvou kvartálů letošního roku připravila odhad, jak by se mohl trh s tablety nadále vyvíjet.

Analytici tak například předpokládají, že celkový objem prodaných tabletů bude příští rok v porovnání s loňskem až šestinásobný. Prodat se jich má okolo 108 milionů, více než polovina má být z produkce Applu. Růst má také Samsung, a to z letošních 7,5 milionů na 12 mil. kusů v příštím roce. To by mělo stačit na 11% tržní podíl, který si výrobce připsal již loni.

Zájem by měl být o tablety Asus, šest milionů kusů má v příštím roce prodat Amazon, ostatní výrobci (Motorola, RIM, HTC, LG) by si měli připsat okolo 3 milionů prodaných kusů. V následujícím roce má do celkových čísel promluvit také finská Nokia a to shodně třemi miliony prodaných tabletů. Předpokládaný objem prodejů je doplněn čísly přepočteného tržního podílu.