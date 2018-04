Apple vás donutí vyměnit SIM kartu. Nejspíš ještě letos

Již při představení iPadu na začátku roku byli novináři trochu překvapeni informací, že nový tablet iPad bude v jedné své verzi potřebovat pro připojení k sítím 3G microSIM kartu. Mnozí rovněž začali zjišťovat, co to vlastně je a jaké to má výhody v porovnání s tradiční SIM kartou, kterou dnes běžně používáme. Přišli však nato, že až na vlastní rozměry jsou tyto karty vzájemně kompatibilní.

Další otázkou bylo, proč vůbec Apple s tímto přišel a jaké má vlastně úmysly. Ačkoliv po internetu kolovala řada teorií, prakticky žádná z nich nebyla onou hlavní či se nakonec vůbec nepotvrdila. Na nový trend začali reagovat samotní operátoři a nabízejí či v blízké budoucnosti budou pro zákazníky nabízet microSIM karty. Žádný velký odpor nekladou ani konkurenční výrobci. Přesto jsou ještě zdrženliví a spíše nasadili vyčkávací taktiku.

Malý zázrak?

Předně je potřeba říci, že microSIM karta (označované rovněž jako 3FF - 3rd Form Factor) není žádnou novinkou. Na světě je zhruba od roku 2000. Už v té době byla vyvíjena s důrazem na zpětnou kompatibilitu a dá se tedy bez problému používat i v současných mobilních zařízeních. Jediným rozdílem jsou samotné fyzické rozměry, které činí 15 × 12 × 0.76 mm místo 25 × 15 × 0.76mm jako u klasické SIM karty. Při případných výměnách je tedy nutné plast oříznout či naopak si pořídit rámeček pro microSIM podobný těm na paměťové karty.

Zpětná kompatibilita SIM karet Změnu rozměrů SIM karet mobilní svět již jednou zažil v průběhu devadesátých let, kdy velké SIM karty o rozměrech karet kreditních nahradily dnešní malé karty. Právě proto je při pořízení nové SIM karty potřeba ji nejdříve vylomit z větší karty. Podobně by měly být zpracovány i microSIM karty a bude pouze na vás, kolikrát svoji kartu vylomíte z většího rámečku. Toto řešení je použito právě z důvodu, zpětné kompatibility s předchozími zařízeními.

Dalším důvodem vývoje této karty bylo zlepšení bezpečnosti a přidání místa pro uživatelská data či další funkce, které by na SIM kartu doplnil operátor. Mohly by to být například rozšířené vlastnosti SIM toolkit. Ve výsledku to ale není žádné výrazné zlepšení, které by iPad potřeboval ke svému běhu nebo by ho současné mobilní telefony přímo vyžadovaly.

V současné době se microSIM používají v menších zařízeních, jako jsou hodinky, kde se skutečně hraje na každých pár milimetrů rozměrů, což v případě iPadu či nového iPhonu vůbec nehraje roli. Dostupné jsou například dětské hodinky s integrovaným GPS, do něhož se právě microSIM hodí.

Tvrdý boj s konkurencí

Pokud se zamyslíte nad výše uvedeným, vystává otázka, proč vůbec Apple nasadil microSIM karty do iPadu a podle dosavadních informací bude nutná i pro chod nové generace iPhone. O tomto tématu se hojně spekuluje již od doby představení iPadu na začátku roku. Nejčastěji se v té době šířila fáma, že microSIM karty nejsou zpětně kompatibilní s klasickými kartami a Apple tím společně s operátorem AT&T zajistí jakousi hardwarovou ochranu zařízení proti prodeji v zahraničí či u konkurenčních operátorů. Vzhledem k tomu, že je ale iPad již z výroby neblokovaný a karty jsou zpětně kompatibilní i podle vyjádření European Telecommunications Standards Institute, tak tato příčina k zavedení SIM karet padá. - čtěte: Nový iPhone prozrazen. Známe podobu i nová vylepšení

Dokonce důvodem není ani dočasná exkluzivita microSIM karet u samotného operátora. Přestože se iPad ve 3G verzi začal prodávat teprve nedávno, velké množství operátorů již oznámilo, že microSIM karty bude v blízké době zavádět. Navíc například britský T-Mobile je již nabízí a to právě pro zmiňované dětské GPS hodinky. Pokud by se vám navíc nechtělo čekat na krok vašeho operátora, není nic snazšího než vzít pravítko, ostrý nožík či nůžky a microSIM kartu vyrobit z klasické SIM. U některých operátorů však tímto krokem porušíte licenční ujednání. - čtěte Do iPadu budete muset svou SIM kartu přistřihnout

Drobný problém, pokud jde o iPad, však mají uživatelé amerického T-Mobile, u něhož jsou použity jiné frekvence pro 3G sítě, které iPad nepodporuje. Ani vlastnictví microSIM karty tedy není žádným velkým vítězstvím.

Dalšími důvody, o kterých se hojně spekulovalo, je používání výhodných datových tarifů pro iPad v jiných zařízeních, což je samozřejmě proti srsti operátorovi AT&T. V úvahu připadá i varianta používání výhodného datového plánu u iPhone v zařízení iPad, který je přece jen určen spíše pro domácí použití a výměna karty by zabrala pouze okamžik. Pro operátora AT&T je tak daleko výhodnější, když zákazník bude platit za dva datové tarify namísto jednoho. Právě jiné rozměry a drobné obtíže s výměnou karet by mohly být důvodem pro zavedení microSIM karet. Jistá část zákazníků totiž raději vzdá souboj s nůžkami a nepříjemným vyměňováním karet v zájmu pohodlnosti.

Nápad z hlavy Steva Jobse?



Prozatím to tedy vypadá, že nápad na použití microSIM karet nepřišel čistě z hlavy Applu jako tomu je například u Mini Display Portu, který u počítačů s logem nakousnutého jablíčka nahrazuje klasický VGA/DVI konektor a je potřeba kupovat drahé redukce pro připojení například k běžnému monitoru či projektoru. I přesto má Apple vzhledem k prodejům svých zařízení (iPadu se prodalo za první měsíc přes milion kusů) hodně velké slovo na trhu. Pokud se tedy potvrdí i nasazení microSIM karet do nové generace iPhonu, budou muset s malinkatými kartičkami počítat nejenom operátoři, ale možná i ostatní výrobci mobilních telefonů.

Ostatně napodobování vlastností iPhonu či dokonce vzhledu jeho operačního systému různými výrobci je tématem dlouhých diskuzí po celém internetu a iPhonu již nikdo neupře, že do světa mobilních telefonů s dotykovým displejem skutečně vnesl potřebný rozruch a konkurence se v tomto směru probudila k aktivitě. Otázkou zůstává, jestli i přesto bude mít Apple dostatečnou sílu na změnu prakticky celosvětového standardu s klasickými SIM kartami.

Budoucnost v našich končinách

Zeptali jsme se rovněž našich operátorů, jak se staví k uvedení iPadu na náš trh a s tím související dostupnost microSIM karet. Z úst Miroslava Čepického jsme se dozvěděli, že Vodafone microSIM právě testuje a v řádu několika týdnů je plánuje nabídnout zákazníkům. Podobně se vyjádřil i zástupce O2: "MicroSIM v současné chvíli testují naši technici a pokud vše dopadne zdárně, karty bychom rádi nabídli našim zákazníkům v průběhu léta, žádný časový odklad neočekáváme. Nové MicroSIM budou dostupné pro stávající i nové zákazníky."

Prozatím váhavě se vyjádřil T-Mobile: "Momentálně vyhodnocujeme klady a zápory tohoto řešení. Takže hovořit o uvedení microSIM karty v souvislosti s jakýmkoliv přístrojem je zatím předčasné." Otázka je, jestli ho konkurence nedonutí k tomuto kroku přistoupit.

Zeptali jsme se rovněž i největšího výrobce mobilních telefonů Nokia. Ta prý prozatím vyčkává na relevantní poptávku jak ze strany zákazníků, tak především mobilních operátorů. Teprve posléze by se zavedením microSIM karet začala důsledněji zabývat. "Další spekulace by však v této době nebyly příliš vhodné." dodalo české zastoupení značky.

Mobilní svět se točí okolo Apple

Jak to prozatím vypadá, hybnou silou na poli mobilních zařízení by se opět mohl stát právě Apple. Pokud k razantní výměně SIM karet nepřispěje právě iPad, zcela jistě tp bude nová generace iPhonu. Na chvíli sice zavládne lehký chaos, ale jestliže na hru Apple přistoupí operátoři, tak už tento fakt znamená pouze drobný krůček zlomení vyčkávající taktiky výrobců mobilních zařízení.

Pokud nevěřícně kroutíte hlavou, že taková změna by byla nesmyslná, stačí si vzpomenout na trendy paměťových karet několik let zpátky. Kromě SD karet tu totiž ještě byly MMC a Memory Stick karty navíc v různých velikostech a relativně od nedávna jsou prakticky všechny telefony různých výrobců vybaveny výhradně microSD kartami. Podobný krok lze tedy čekat i u SIM karet a Apple tak spustil lavinu, na níž se začnou pomalu nabalovat zákazníci, operátoři a následně i výrobci mobilní telefonů.