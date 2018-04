Apple útočí: Samsung nesmí prodávat Galaxy S II. V Česku zákaz neplatí

Za novým předběžným opatřením vůči Samsungu stojí opět Apple. Tentokrát nejde o spor kvůli designu jako v případě tabletu Galaxy Tab 10.1. Haagský soud rozhodoval o tom, zda jmenovaná zařízení Samsungu porušují konkrétní technické a softwarové patenty společnosti Apple.

Soudce shledal, že přístroje Galaxy S, Galaxy S II a Galaxy Ace porušují softwarový patent, který je v Evropské unii veden pod číslem EP 2059868. Týká se metody posunu obrázků v galerii. V zemích, kde tento patent platí, se tak nesmí výše uvedené chytré telefony Samsung prodávat. Podle rozhodnutí musí Samsung stávající přístroje stáhnout z dotčených trhů do 13. října.

Shodou okolností patří Česká republika mezi země, kde tento patent neplatí. Dalšími zeměmi, kde se Samsung nemusí rozhodnutím trápit, jsou Rakousko, Belgie, Estonsko, Řecko, Island, Itálie, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Španělsko. V těchto zemích Apple nepodnikl dostatečné administrativní kroky k tomu, aby byl patent uznán za platný. Většinou firma nezaplatila patentové poplatky.

Soud také ve svém rozhodnutí jasně deklaroval, že toto platí pro daná zařízení v jejich současné podobě a nevztahuje se na jakékoli budoucí úpravy. Pokud tedy Samsung fotogalerii v telefonu předělá, může přístroje začít opět prodávat, a pokud bude chtít Apple opět dosáhnout zastavení prodejů, bude muset podat novou žalobu.

Je tedy otázkou, zda Samsung nestihne svá zařízení do doby začátku platnosti předběžného opaření upravit tak, aby patent neporušovala. Připomeňme, že termín začátku platnosti je 13. října. Pokud se mu vhodné řešení najít nepodaří, způsobí předběžné opatření Samsungu obrovské ztráty. Smartphony Galaxy S, Galaxy S II a Galaxy Ace patří nejen k nejprodávanějším modelům značky, ale také k absolutně nejúspěšnějším přístrojům ve svých kategoriích.

Soud také rozhodoval o patentech číslo EP 2098948 a EP 1964022. První patent, který se týká metod rozpoznávání více dotyků prsty na displeji podle soudu Samsung neporušuje. Druhý patent, který se týká odemykání telefonu posuvníkem na displeji, dokonce soud prohlásil za neplatný a minimálně v Nizozemsku se tak na tento patent už Apple odvolávat nemůže.

Různé zdroje také spekulují o tom, že by mohl Samsung předběžné opatření obejít. To totiž neplatí pro mateřskou korejskou firmu, ale její tři nizozemské filiálky, z nichž některé mají na starosti distribuci na celoevropský trh. Pokud by například přístroje dovážela korejská firma na vybrané trhy přímo, musel by Apple opět přistoupit k žalobám.

Rozhodnutí soudu se nijak netýká tabletů Samsung Galaxy Tab, především modelu 10.1, který zakázal prodávat německý soud. Ten má 25. srpna při slyšení rozhodovat o dalším osudu předběžného opatření, které nejprve zakázalo prodávat tablet v EU (kromě Nizozemska) a následně jeho platnost soud přehodnotil pouze na Německo.

Na druhou stranu spor poukázal na nebezpečí, které tu existuje i pro další výrobce telefonů s operačním systémem Android. Samsung totiž určitě není jediným, kdo by mohl zmíněné patenty Apple porušovat. Ostatní výrobci ale mají více času na reakci a je možné, že přímo kvůli těmto patentům je již Apple žalovat nebude.