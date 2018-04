Apple si „půjčil“ video o odvrácené straně fronty na iPhony

O videu Applu, které se podle odhadů mohlo dostat k několika tisícům lidí, informoval pod podmínkou anonymity jeden ze zaměstnanců společnosti.

Původní video pořídil dlouholetý fanoušek Applu 20. září v New Yorku během desetihodinového čekání ve frontě na zahájení prodeje nových iPhonů. V dokumentu The Dark Side of the iPhone 5S Lines zachycuje, co vše jsou lidé pro možnost být mezi prvními majiteli nových telefonů Applu ochotni podstoupit. Často někteří hazardují i se svým životem. Jako například spící žena, která se v chladné noci pro udržení tělesného tepla zabalila do pytle na odpadky.

Originální video Caseyho Neistata

I tento záběr Apple ve svém motivačním videu použil. Ač se říká, že imitace je nejlepší formou lichotky, Neistat postupem Applu polichocen zajisté nebyl. Originální šestiminutové video, které má na portálu YouTube již téměř čtyři miliony zhlédnutí, Apple sestříhal do přibližně 1,5 minuty dlouhého motivačního snímku. Navíc odstranil i původní logo.

Apple zjevně zvolil složitější cestu, jak autorské záběry použít. Namísto toho, aby vybrané sekvence ořízl, dal si práci s odstraněním loga. Jistým paradoxem pak je, že záběr, v němž se sám Neistat zvěčnil, použila společnost i ve "svém" videu.

Na situaci, k níž se Apple odmítá jakkoli vyjádřit, zareagovala finská Nokia. Ta Neistatovi zaslala novou Lumii 1020 se slovy: "Víme, že to naštve, když jsou vaše nápady zneužity." Nepřímo tak naráží na nový iPhone 5c, u něhož Apple použil polykarbonátová záda pastelových barev.