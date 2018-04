Apple srazil v Česku ceny iPhonů. Nejlevnější je za 8 990 korun

Dnes již dvě generace starý model 3GS s pamětí 8 GB zlevnil z 11 990 na 8 990 korun. Přístroj je tedy levnější o nezanedbatelné tři tisícovky. Přestože je to už dva roky starý model, i pro něj bude možné od 12. října stáhnout nový operační systém iOS 5. Výrobce upozorňuje, že ne všechny inovace, které nový systém přináší, na něm budou fungovat. Za stejnou sumu ovšem lze dnes koupit dvoujádrové mobily s Androidem.

Z obchodu zmizela nabídka současného modelu iPhone 4 s pamětí o velikosti 16 a 32 GB. Místo nich se tam dostala nově představená varianta iPhone 4 s pamětí 8 GB. Je možné ji koupit za slušnou cenu 11 990 korun, dodání slibuje výrobce do osmi dnů. To je stejná suma, za kterou se do včerejška prodával o generaci starší model 3GS.

Původní iPhony 4 s pamětí 16 a 32 GB už v prodeji nebudou, nahradí je novinka 4S. V doprodeji budou už jen zásoby u operátorů a dalších prodejců. Operátoři však zatím neavizovali změnu ceny, která se logicky nabízí.

Model iPhone s pamětí 8 GB je oproti dřívější ceně varianty s pamětí 16 GB levnější o 2 500 korun, což je opět docela slušná sleva, za kterou lze menší paměť oželet.

Apple navíc spouští službu virtuálního úložiště iCloud, kde má každý uživatel přístroje s operačním systémem iOS zdarma 5 GB prostoru a další si za roční poplatek může dokoupit. Jen musí mít datové připojení pro přesouvání souborů. Na to ale stačí, či je dokonce mnohem praktičtější, domácí připojení přes wi-fi.

Apple spustil český internetový obchod teprve před třemi týdny. Už při spuštění nasadil na iPhony nižší ceny než za které je nabízejí tuzemští operátoři.