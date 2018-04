Apple spolu s vydáním SDK uvede kontroverzní podmínky k šíření aplikací

Oficiální představení SDK pro mobilní OS X se odehraje již 6. března v kalifornském městě Cupertino. Nebyl by to ovšem Apple, kdyby opět důsledně neaplikoval svou zavedenou filozofii "vše zpoplatnit, omezit a znepřístupnit". Vývoj aplikací a jejich následné šíření se tak opět ponese pod taktovkou společnosti.

iTunes opět středem vesmíru

Synchronizační aplikace iTunes patří k tomu méně oblíbenému programu svého druhu. Bohužel se zdá, že ani s příchodem SDK se iTunes nezbavíme a získávání (nákup) programů a jejich následná instalace bude probíhat striktně prostřednictvím iTunes. Není překvapením, že hotovost z každé prodané aplikace půjde do kapsy Applu.

Užitečnost aplikace bude hodnotit sám Apple

Snad nejkontroverznější podmínkou, se kterou chce vedení společnosti v čele se Stevem Jobsem vyrukovat, je jakési schvalování aplikací. Znamená to tedy, že to bude právě Apple, kdo bude určovat, zda se daná aplikace dostane mezi širší spektrum uživatelů. Vývoj aplikací tedy svobodný bude, s jejich distribucí to ale tak jednoduché nebude. Zatímco některým se takové opatření líbí a vidí v něm jistotu, že přes iTunes budou ke stažení jen opravdu hodnotné aplikace, velká část uživatelů (i vývojářů) se naopak bouří. A je to logické, vždyť třeba programování aplikací pro OS Windows Mobile je zcela svobodné, stejně jako jejich následná distribuce mezi uživatele. V této chvíli tak působí toto případné omezení dosti diktátorsky, ovšem nejedná se o oficiální informace.

Žádné dodatečné příslušenství

S uvolněním SDK navíc nelze očekávat možnost využití dock konektoru, který by mohl sloužit k připojení neoriginálního příslušenství (BT klávesnice), se kterým by nové aplikace mohly spolupracovat. Vývojáři se tak mají spokojit se základní výbavou přístroje a nadcházející programy tak budou moci využívat například wi-fi modul nebo vestavěný fotoaparát. Zatím není jasné, zda bude plně zpřístupněn Bluetooth modul verze 2.0. Ten je sice v přístroji fyzicky obsažen, jeho možnosti jsou však značnou měrou softwarově blokovány. O posílání (přijímání) dat na jiný mobilní telefon (pokud to rovněž není iPhone) si tak může uživatel iPhonu nechat zatím jenom zdát.

Závěr: bude to napínavé až do konce

Uvedené informace sice nejsou oficiální, lze ale očekávat, že se ve finále příliš lišit nebudou. Naštestí nejen Applem je živ uživatel iPhonu a tak pokud budou podmínky pro vývojáře opravdu neúnosné, tak je zde stále ještě starý dobrý Installer. Velmi elegantní, byť neoficiální, nástroj, který umožňuje instalaci aplikací do iPhonu jediným kliknutím s využitím wi-fi.