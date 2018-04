Apple snižuje produkci iPhonů. Překonání loňského rekordu se rozplývá

Závěr loňského roku byl pro Apple opravdu úspěšný, tehdy nové iPhony 6 šly doslova na dračku. V celkovém součtu jich výrobce prodal na 76 milionů, což stačilo na pozici největšího prodejce smartphonů na světě. Samsung se před tímto výsledkem musel sklonit.

Letos by kalifornská firma chtěla úspěch zopakovat a nejlépe stanovit nový rekord. Ukazatele z posledních dnů tomu však příliš nepřejí a také analytici jsou ve svých odhadech vlažní.

I když ne všichni, například Katy Huberty z týmu Morgan Stanley věří, že řada 6s úspěch svého předchůdce překoná. Její výhled se opírá především o vlastní sesbíraná data, která mapují plány uživatelů koupit v nadcházejících měsících nový smartphone. To spolu se vzrůstající loajalitou uživatelů iPhonů, kteří k jiné platformě zběhnou zřídkakdy, vede k závěru, že by Apple mohl rekord překonat a celkový objem prodejů se může dostat za hranici 80 milionů kusů.

Pesimističtější scénář očekává analytik John Vinh ze společnosti Pacific Crest Securities. Podle jeho informací od firem z dodavatelského řetězce Applu výrobce snížil objednávky dílů ke kompletací nových iPhonů o přibližně 15 procent. Důvodem je slabší odbyt v týdnu po úspěšném zahajovacím víkendu, během kterého Apple překonal loňský rekord o celé 3 miliony kusů (více zde).

Vinh proto odhaduje, že Apple v závěru roku prodá okolo 67 milionů iPhonů. Některými analytiky uváděné odhady mezi 75 až 80 miliony vidí jako značně předimenzované.

Nutno podotknout, že zprávy o redukci objednávek komponent nepřicházejí poprvé. Už před několika týdny zpráva serveru DigiTimes takový krok zmiňovala a jako předpokládaný odbyt ve čtvrtém kvartálu uváděla 65 až 70 milionů kusů.

Zároveň se nejedná o první předpoklady analytiků, jež překonání loni stanoveného rekordu příliš nevěřily. V tomto duchu se už v srpnu vyjádřil známý analytik Timothy Arcuri z Cowen and Co. Tehdy uvedl, že podle něj „eskové“ iPhony nepřinesou dostatek inovací, jež by nové zájemce o telefony Apple přiměly sáhnout právě po nejnovějším modelu. V následujících měsících proto očekává i zájem o loňskou edici, kterou výrobce nabízí za atraktivnější ceny (více zde).