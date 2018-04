Apple snižuje produkci iPhonu 5. Důvodem je asi nízká poptávka

Zájem o šestou generaci iPhonu není takový, jaký firma Apple očekávala. Nejvýraznější vlna prodeje již utichla a výrobce se nyní potýká s výrazně nižší poptávkou.

Podle amerického listu The Wall Street Journal byl proto Apple nucen u svých dodavatelů snížit objednávky komponentů. List se odvolal na dva blíže neurčené zdroje, podle nichž například objednávky displejů klesly zhruba na polovinu původního plánu.

Během prvního letošního čtvrtletí mělo být Applu podle portálu Nikkei dodáno na 65 milionů displejů. Společnosti Japan Display, Sharp a LG Display, které dodávají displeje pro iPhone 5, byly o nových plánech informovány již před koncem loňského prosince.

Například v továrně společnosti Japan Display ve městě Nomi, do níž Apple výrazně investoval, tak byla výroba oproti loňskému poslednímu čtvrtletí snížena o 70 až 80 procent.

Analytik Pavel Semenza z kalifornské společnosti NPD DisplaySearch však na základě vlastních informací v rozhovoru pro list The New York Times uvedl, že snížení objednávek Applu u jeho dodavatelů se ve snížení produkce iPhonu 5 nepromítne v plné míře. Stejný displej totiž americká společnost používá také u svého nejnovějšího iPodu touch. Podle analytika by se tak například v lednu měla výroba iPhonu 5 snížit z původně plánovaných 19 milionů kusů na něco mezi 11 až 14 miliony kusů.

Na informaci o výrazném snížení produkce iPhonu každopádně reagovaly akcie společnosti Apple, a to prudkým oslabením. Těsně po zahájení obchodování se jejich kurz na burze propadl o 4,2 procenta na 498,51 dolarů (zhruba 9,5 tisíce korun) za akcii. Přechodně se tak dostaly pod psychologicky důležitou hranici 500 dolarů.

Apple popřel zprávy o levnějším provedení iPhonu

Že šestá generace iPhonu nesplňuje očekávání Applu, naznačují i zvěsti o výrobě jeho levnějšího, cenově dostupnějšího provedení. Nižších nákladů by měl výrobce dosáhnout využitím komponent ze starších modelů a také díky levnějším materiálům. Vzhled telefonu by měl být zachován, avšak jeho kryt by měl být namísto hliníku zhotoven z polykarbonátu (více čtěte zde).

Marketingový šéf Phil Schiller však při své pracovní návštěvě Číny tyto zvěsti popřel. Podle jeho slov zatím nemá Apple zájem vyrábět levnější provedení, ač je o jeho možném úspěchu přesvědčen. Zároveň neopomněl poznamenat, že Apple sice zaujímá zhruba jen 20 procent podílu na trhu smartphonů, ale zisk z prodeje iPhonů tvoří 75 procent celkových příjmů společnosti.

Apple do konce loňského listopadu prodal přibližně 271 milionů iPhonů. Silnou konkurencí mu však je jihokorejský Samsung, který nabízí širokou škálu telefonů s operačním systémem Android od společnosti Google. Během čtyř let od uvedení Androidu bylo podle Googlu aktivováno více než 500 milionů přístrojů s tímto operačním systémem.