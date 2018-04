Apple slaví, Samsung nesmí v Německu prodávat tablety

Apple dosáhl u soudu v Düsseldorfu prvního konečného vítězství v kauze tabletů Samsung. Soud totiž definitivně potvrdil platnost zákazu prodeje tabletu Samsung Galaxy Tab 10.1 v Německu a navíc novou formulací tento zákaz rozšířil prakticky na všechny nové tablety Samsung. V Německu se tak smí prodávat jenom původní sedmipalcový Samsung Galaxy Tab.

Páteční potvrzení platnosti předběžného opatření znamená konec zrychleného řízení u düsseldorfského soudu. Soud neuznal argumenty Samsungu, že Apple mohl proti jeho tabletům zakročit dříve. Pokud by totiž Samsung prokázal, že Apple o porušování průmyslového vzoru Community Design věděl dříve než zhruba před měsícem, opatření by jakožto neurgentní muselo být zneplatněno. Samsung argumentoval tím, že fotografie přístrojů zveřejnil už dříve. Soud se ale postavil na stranu Applu a potvrdil, že firma správně počkala až na moment, kdy byl k dispozici finální produkt.

Nová formulace soudu navíc nehovoří jenom o tabletu Galaxy Tab 10.1. Ve formulacích se totiž objevuje už jen obecnější označení Samsung Galaxy Tab, a proto tak opatření platí i na ostatní tablety, které by Samsung chtěl na německý trh uvést a mohly by porušovat dotčený průmyslový vzor. To znamená stop i pro tablet Galaxy Tab 8.9 a také nový 7.7.

Samsung tedy definitivně prohrál první kolo sporu a teď musí zkoušet prosadit svou pravdu jinými cestami. U zemského soudu v Düsseldorfu začne hlavní přelíčení, které bude rozhodovat o samotné podstatě sporu – tedy o tom, zda tablety Samsung porušují průmyslový vzor společenství firmy Apple. Pokud soud toto porušování potvrdí, mohlo by to znamenat konec prodeje i pro starší sedmipalcový Galaxy Tab. Tento spor poběží v každém případě a podle odhadů bude trvat zhruba rok.

Samsung má ale jiné možnosti. Se skončením současného zrychleného řízení se mu totiž otevírá možnost napadnout předběžné opatření ve zrychleném řízení u soudu vyšší instance. To Samsung s nejvyšší pravděpodobností udělá, takže v příštích několika týdnech můžeme očekávat další vývoj v této kauze.

Pokud soud vyšší instance předběžné opatření ve zrychleném řízení zruší, nebude to mít vliv na hlavní přelíčení u düsseldorfského soudu – to poběží stále. Teprve až soud v Düsseldorfu dospěje k závěru, bude na stole první "konečné" rozhodnutí. Proti negativnímu rozsudku se ale může Samsung odvolat opět k soudu vyšší instance a celý spor se tak může táhnout řadu let. Proto bude firma usilovat o výše zmíněné zrušení předběžného opatření u soudu vyšší instance.

Samsung společně s jednou menší německou firmou také nezávisle na těchto soudních sporech usiluje o zneplatnění průmyslového vzoru společenství, o který se Apple v Německu opírá. Například v Nizozemsku už soud tento "patent" firmy Apple zneplatnil.

Ostatně právě platnost vzoru Community Design je důležitá pro to, jak může postupovat Apple v budoucnu proti dalším výrobcům. Současné předběžné opatření sice platí jenom pro tablety Samsung, ale soud naznačil, že duševní vlastnictví Applu mohou porušovat i další firmy. Apple proto může podat další žádosti o předběžná opatření vůči tabletům konkurence. Ale pouze vůči těm, které se teprve nově chystají na trh, na již delší dobu prodávaná zařízení nelze předběžné opatření vztáhnout. Předběžné opatření má totiž fungovat jako urgentní zásah a v případě, že se konkurenční výrobky již delší dobu prodávají, rychlý zásah už nemá smysl.

Důležitější pro tablety všeobecně tak budou rozhodnutí o platnosti či neplatnosti samotného průmyslového vzoru a také výsledek hlavního líčení. Pokud by se prokázalo, že tablety Samsung opravdu průmyslový vzor Applu porušují, mohl by Apple snadno stejný prohřešek prokázat i dalším výrobcům.

Velmi zajímavá situace by nastala ve chvíli, kdy by Samsung dosáhl vítězství. Apple by totiž musel společnosti nahradit škodu, kterou předběžná opatření způsobila. Prokazování výše škody by opět jistě zaměstnalo soudy na dlouhou dobu, ale není pochyb o tom, že by Apple musel ze svých účtů na účty Samsungu odeslat nemalou částku.

Oblast tabletů tak začíná připomínat bitevní pole. Otázkou zůstává, kdo z něj odejde jako vítěz.