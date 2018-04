Apple si patentoval téměř nerozbitný displej. Bude na polštáři

Apple se snaží přijít na to, jak vylepšit odolnost současných displejů v mobilních zařízeních. Ty jsou totiž stále poměrně hodně náchylné k poškrábání a při nehodách také k praskání. Firma podala patentové přihlášky k několika technologiím, které mají těmto nepříjemným stavům alespoň částečně zabránit.

Těžko říci, zda a kterou z technologií Apple pro zvýšenou odolnost displejů ve svých budoucích zařízeních využije. Každopádně firma bude mít poměrně na výběr, protože způsobů ochrany se rozhodla patentovat opravdu mnoho.

Jedním ze způsobů je například drobné mechanické zařízení, které by dovedlo v případe detekce pádu mírně zatáhnout displej zpět do těla přístroje a tím jej lépe ochránit před možným kontaktem s povrchem.

Jindy zase Apple navrhuje uložit displej na speciální vrstvu tlumící hmoty. Při pádu a případném kontaktu krycího skla s okolím by se část energie nárazu přenesla do tlumící vrstvy, což by pomohlo displej ochránit. Vrstva může být z celé řady materiálů, což firmě opět dává možnosti volby.

Apple také v patentech popisuje to, jak mohou mít krycí sklo, tlumící vrstva a zbytek těla různé naladění z hlediska rezonancí tak, aby se skrze ně správným způsobem přenášely vibrace. Dále přihlášky popisují i různé možnosti kombinací materiálů v tlumící vrstvě: může jít o různé polymery, pěny, gely, viskoelastické materiály, vrstvy silikonu, průhledné materiály, paměťové pěny a další řešení.

Patent Apple na utlumení displeje

Jako další možnost ochrany displeje Apple navrhuje instalaci drobného airbagu pod displej nebo jeho krycí sklo. Tento drobný měchýř by se při detekci pádu nafoukl, čímž by mohl přispět k utlumení sil, které na displej působí při dopadu. Apple opět zdůrazňuje, že správné naladění "airbagu" je otázkou výběru materiálu a provedením měchýře i média, kterým bude naplněn.

Displej pak Apple chce chránit především proti poškrábání pomocí nových metod povrchových úprav. Apple totiž pracuje na tom, jak dále vylepšit krycí skla, která dnes známe pod označením Gorilla Glass. Společnost Corning, která tato skla vyvinula, s Applem spolupracovala na vývoji nových metod tvrzení krycích vrstev displejů a také využití nových materiálů jako sodnovápenatá skla nebo borsosilikáty.

Některé ze zmíněných vynálezů Apple vypadají velmi obecně, ale to při současném nastavení patentového systému v USA nemusí být překážkou k udělení samotného patentu. To, které technologie nakonec bude mít Apple chráněny, se můžeme dozvědět klidně až za několik let. Mezi tím se však mohou již objevit ve výrobě. Tedy pokud to s nimi Apple myslí vážně.