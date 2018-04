Apple si patentoval iTicket, možná bude přes iPhone prodávat vstupenky

Kupovat si vstupenku na koncert přes mobilní telefony je ve světě už poměrně běžné. Firma Apple nyní patrně vycítila příležitost, jak by na tom mohla vydělat i ona. U Amerického patentového úřadu si zaregistrovala speciální metodu mobilní platby.

Podle její vize si lidé budou kupovat vstupenky přes speciální aplikaci předinstalovanou v mobilním telefonu iPhone. Způsob prodeje vstupenek by fungoval podobně jako například prodej aplikací v obchodě AppStore. Uživatel by si nejdříve ve vyhledávači našel konkrétní akci a zaplatil za ni prostřednictvím svého účtu na iTunes.

Vstupenku by následně obdržel v elektronické podobě. Jakmile by dorazil na koncert, pořadatelský personál by ověřil platnost lístku speciální čtečkou čárových kódů nebo ověřením unikátního kódu vstupenky. Součástí by byly i informace o programu dané akce, mapa či například vybrané hudební ukázky daného interpreta.

Zůstává otázkou, jakým způsobem by Apple uvedl novou službu, zřejmě pojmenovanou iTicket. Spekuluje se o tom, že by si firma mohla brát provizi za každou prodanou vstupenku. Nebylo by nic jednoduššího, než ji provozovat stejným způsobem jako AppStore. S miliony uživatelů mobilního telefonu iPhone by Apple o odbytiště neměl nouzi.

Nutno podotknout, že tisíce patentů skončí v zapomnění. Nechme se překvapit, zda mezi nimi nebude i tento.