Firma Apple si chce nechat patentovat notifikační centrum. Tři roky po Googlu

Patent nese označení "Systémy a metody pro zobrazení notifikací obdržených od různých aplikací" a Apple podal žádost již v červnu tohoto roku. Úřad zveřejnil podklady teprve nyní. Tato žádost je s největší pravděpodobností reakcí na patentový spor, který Apple vede se Samsungem v Jižní Koreji a týká se mimo mnoha dalších záležitostí právě notifikačního centra.

Háček je však v tom, že patent na notifikační centrum (resp. patent se stejnou funkcí) podala již na začátku roku 2009 firma Google. Bylo to tedy pouze několik měsíců po představení prvního telefonu s operačním systémem Android. Schvalování však trvalo několik let, a Google se tak dočkal relativně nedávno.

Už ve chvíli představení nového iOS 5 na konci roku 2011 se však ozývaly první hlasy, že Apple vykradl tradiční prvek uživatelského rozhraní Androidu, aniž k tomu měl požehnání od držitele patentu, a bude to pro něj znamenat pouze potíže. Předtím operační systém iOS neměl žádné centrum pro správu notifikací.

Apple však není až tak úplně bez šance, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ačkoliv obě řešení mohou vypadat totožně a sjíždění z horní strany displeje je stejné, notifikační centrum iOS obsahuje další widgety, například počasí nebo kurzy měn. Mnoho informací lze navíc zobrazit i na odemykací obrazovce. Podle kontextu se rovněž může měnit význam posunutí prstu do stran. Právě na tuto strunu a spoustu dalších maličkostí v nových verzích iOS nejspíš budou hrát právníci Applu.

Letmý pohled do abstraktu patentu Googlu však naznačuje, že Apple to nebude mít vůbec snadné. Hovoří se zde totiž o relativně obecné skupině notifikací nebo zpráv od aplikací v oznamovací oblasti, s nimiž může uživatel rovněž interagovat. Na tento patent je však navázán další patent ze stejného roku, který patří firmě HTC a kde se již mluví o různých vlastnostech odemykací obrazovky. Možnosti notifikační oblasti se od té doby značně rozšířily i na platformě Android, a to zejména v aktualizaci Jelly Bean.

Celý spor se tak může postupem času ještě více zamotat a do patentové pře se kromě Samsungu a případně Googlu mohou přidat i další členové Open Handset Alliance, která sdružuje výrobce androidích zařízení a vývojáře otevřených standardů pro mobilní zařízení. Rozhodování patentového úřadu tak může být ještě hodně složité.