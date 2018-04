Apple se spojil s vymahačem patentů, ten teď žaluje, koho může

Firma Digitude Innovations rozjela velkou vlnu žalob kvůli porušování společností vlastněných patentů. Firma podala u americké International Trade Commission (ITC – Komise pro mezinárodní obchod) stížnost na Amazon, HTC, LG, Motorolu, Nokii, RIM, Samsung, Sony a řadu dalších firem. Všechny prý neoprávněně používají patenty vlastněné Digitude Innovations.

Co je Digitute Innovations zač? Společnost Digitude Innovation je typický patentový troll, tedy firma, která vymáhá náhrady za porušování duševního vlastnictví. Toto duševní vlastnictví ale není produktem Digitude Innovations. Firma nakupuje patenty, průmyslové vzory a další záležitosti od téměř kohokoli a následně se snaží domáhat náhrad po ostatních firmách v oboru. Digitude byla založena v roce 2010 a získala 50 milionů dolarů od Altitude Capital Partners. Tato společnost se sama specializuje na nákup, seskupování a licencování klíčových technologických oblastí na poli spotřební elektroniky.

ITC může rozhodnout o tom, že patenty jsou porušovány a může případně společnostem, které je využívají neoprávněně, zakázat dovoz jejich zařízení do USA. Zajímavé je, že mezi údajně zneužívanými patenty jsou minimálně dva, které ještě donedávna patřily kalifornskému Apple. Ten také mezi obviněnými firmami chybí.

Už na jaře letošního roku společnost Digitude Innovations oznámila uzavření strategické dohody s nejmenovaným celosvětovým lídrem na poli spotřební elektroniky. Následně firma oznámila, že se jí podařilo získat i několik dalších partnerů.

Apple mezi ně očividně patří, jelikož na společnost Digitude převedl několik svých patentů. Je velmi pravděpodobné, že právě Apple byl prvním klíčovým partnerem firmy. Proč ale Apple na takovou hru přistupuje?

Digitude má zvláštní způsob fungování, na poli patentových trollů doposud neobvyklý. Firma nestojí jen o licenční poplatky za své patenty. Naopak, kvůli tomu, aby své portfolio pořádně rozšířila, je Digitude ochotna vlastněné technologie licencovat "zdarma". Podmínkou ovšem je, že zájemce o licenci předá do jejího portfolia některý z dalších zajímavých patentů. Takový zájemce pak sice přijde o vlastnictví svého vynálezu, ale za odměnu dostane "bezplatnou" licenci na všechny patenty v portfoliu Digitude Innovations.

V zákulisí se spekuluje o tom, že Apple byl k takovému kroku donucen. Firma totiž typicky své patenty vymáhá sama a není důvod, proč by se měla zajímavých patentů zbavovat a nechat je využít někoho jiného. Digitude tak pravděpodobně na počátku existence získala do svého portfolia nějaký patent, jehož vymáhání by Apple ohrozilo natolik, že raději kalifornská společnost přistoupila na výše zmíněnou výměnu.

Apple podle záznamů převedl tucet patentů na společnost Cliff Island LLC, minimálně dva z těchto patentů dále putovaly do Digitude Innovations. Redaktoři serveru Techcrunch se vydali po stopách Cliff Island a zjistili, že jde o firmu, která existuje prakticky pouze na papíře. Na její adrese (485 Madison Avenue, Suite 2300, New York City) pak sídlí firma Altitude Capital Partners – hlavní investor Digitude Innovations. Cliff Island LLC tedy slouží jen jako prostředník.

Odborníci ale diskutují nad tím, proč se Apple nezačal kvůli porušování patentů s Digitude soudit. Na podobné dohody totiž většinou přistupují firmy, které nemají na dlouhé a nákladné soudní spory peníze. To ovšem není případ Apple. V podstatě to tak vypadá, že Apple do partnerství s Digitude vstoupil alespoň částečně dobrovolně.

A to řadu znalců oboru velmi znepokojuje. Řada pozorovatelů tak označuje partnerství Apple s Digitude Innovation za "smlouvu s ďáblem".