Apple se snaží zničit konkurenční firmy, HTC hrozí zákaz dovozu

Trend je jasný: v patentových sporech jde do tuhého. Až dosud se zákazy dovozu a prodeje jen strašilo. Nyní se zdá, že by podobný rozsudek mohl skutečně padnout. A to ve věci sporu firem HTC a Apple o deset patentů, které HTC údajně podle Applu porušuje.

Komise pro mezinárodní obchod USA (ITC) dala nyní za pravdu firmě Apple ve dvou případech. Porušovány jsou údajně patenty 5946647 a 6343263. Pokud rozsudek nabude právní moci, mohl by vést k zákazu dovozu HTC do USA. Firma HTC se ovšem odvolala.

Hrozba i pro Google

Spor je ovšem komplikovanější, než se zdá. Patenty jsou velmi obecné a spíš než přímo modelů HTC se týkají operačního systému Android. Jsou dokonce obecné natolik, že na jejich bázi stojí mnohé aplikace a software.

Prvním patentem si Apple ošetřuje způsob vykonávání akcí na strukturovaných datech, které se nacházejí v jiných datech. Jde například o automatické rozpoznání www stránky v textu a umožnění jejího přímého otevření nebo rozpoznání telefonního čísla a nabídnutí hovoru či zprávy na tento kontakt.

Jde tak o funkci, kterou nějakým způsobem používají všechny platformy. Pokud ale soud uznal, že HTC ve svých telefonech s Androidem tento patent porušuje, pak by stejně mohl dopadnout jakýkoliv androidový smartphone, protože podoba této funkce je opravdu věcí spíše operačního systému než telefonu.

Podobné je to s druhým patentem, který pokrývá software zpracovávající data v reálném čase. Ten je v té či oné podobě rovněž součástí mnoha aplikací napříč operačními systémy.

Podobný precedens je tedy jednak špatnou zprávou pro firmu HTC, ale i pro platformu Android. Google se může jen třást, kterého dalšího výrobce používajícího Android se pokusí Apple vytlačit z amerického trhu, případně kdy žaloba zamíří přímo proti Googlu samotnému. Nebylo by to poprvé. Přímo Google žaloval například společnost Oracle, a to ve věci porušování práv k technologii Java.

Google nemá s čím kšeftovat

Pozice Googlu už tak není nejlepší. Vzhledem k tomu, že firma do odvětví vstoupila relativně pozdě, má velmi malé portfolio patentů. Za využívání mnohých z nich, bez kterých se moderní smartphony neobejdou, musí platit nemalé licenční poplatky. A samozřejmě nemá ani mnoho co nabídnout v zákulisních jednáních, kdy se patenty skupují za miliardy nebo se firmy domlouvají na základě výměny.

A Apple není jediný, kdo po výrobcích zařízení s Androidem jde a snaží se konkurenty oslabit alespoň finančně. I Microsoft se hlásí o svá práva. HTC už mu platí za každé své zařízení s Androidem licenční poplatky, Microsoft je nyní nárokuje i u Samsungu a je pravděpodobné, že se zaměří i na další výrobce telefonů s Androidem. Mohlo by se tak snadno stát, že si Android do budoucna výrobci dvakrát rozmyslí a budou zvažovat přechod na jiné operační systémy.

Firmu HTC by ale zákaz dovozu do USA zasáhl nejpříměji. HTC má ovšem jednu cestu, kterou se může snažit dosáhnout dohody. V nedávné době totiž společnost koupila firmu S3 Graphics, a to především proto, že S3 Graphics má patenty, které pro změnu podle komise ITC porušuje Apple.

Prodej proběhl bez problémů mimo jiné i proto, že předsedkyně HTC Cher Wang je manželkou ředitele společnosti VIA, která měla v S3 Graphics zhruba 50% podíl. Zároveň je jednou z hlavních akcionářek firmy WTI, která vlastnila zbytek podílu.

USA bez HTC? Nejspíš ne

Tato koupě by mohla přiblížit HTC možnosti dohody s Applem na bázi výměny či vyrovnání. Zákaz dovozu do USA by tedy nemusel nastat.

Analytici se ovšem domnívají, že k němu nedojde tak jako tak, a že se vše vyřeší tučným mimosoudním vyrovnáním. Firma HTC přitom není jediná, které něco podobného hrozí. I sám Apple by se teoreticky mohl obávat. Firma Samsung chce docílit v soudním sporu toho samého, tedy zákazu dovozu iPhonu a iPadu, které se vyrábějí v Číně, do USA.