Apple se pochlubil ve formě celostránkové reklamy v denících The New York Times a The Wall Street Journal, kolik si již mohou uživatelé iPhonu a iPodu Touch stáhnout aplikací z jeho obchodu App Store.

Podle zveřejněné reklamy je na AppStore již 10 000 aplikací. Před méně než půlrokem, kdy byl AppStore spuštěn, bylo k dispozici 500 aplikací. Do dnešních dnů uživatelé iPhonu stáhli z obchodu AppStore už 300 milionů aplikací.