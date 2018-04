Apple se nepoučil, nové modely iPhone 4 stále mají problémy s anténou

Takzvaný "death grip" neboli uchopení smrti bude ještě dlouhou dobu pro Apple noční můrou. Loni na podzim kvůli tomuto problému vypukl bez přehánění skandál a špatně umístěná anténa stála místo viceprezidenta vývoje iPhonu. Apple dokonce začal uživatelům rozdávat zdarma speciální pouzdra, která je problému zbavila. Podle některých odhadů to Apple stálo miliardy korun. - čtěte: Za chyby se platí. Pouzdra zdarma vyjdou Apple na miliardy korun

Po takovém ostudě by každý čekal, že Apple zkusí alespoň trochu pozměnit vnitřní strukturu součástek nebo použije kvalitnější materiály, aby už nově vyráběné telefony netrpěly stejným neduhem. Jakkoliv to může být technicky náročné, byl by to rozhodně vstřícný krok vůči zákazníkům, kteří se nechtějí učit, jak svůj telefon mohou či nemohou držet.

Letos v lednu se iPhone 4 začal prodávat u velkého amerického operátora Verizon a mnozí uživatelé si od té doby opět stěžují na výše zmíněné problémy s anténou. Tito zákazníci nejspíše při případné reklamaci odejdou stejně jako před půl rokem se speciálním pouzdrem zdarma. Škoda, že se Apple za tu dobu ze svých chyb nepoučil.