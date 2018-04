Apple, Samsung i HTC slaví, Motorola a LG jsou znovu ve ztrátě

Letošní rok pořádně zamíchal kartami na světovém trhu mobilních telefonů. Zdá se, že společnosti Nokia a Samsung nasadily tak trochu do trháku, pokud jde o prodeje. Z pohledu příjmů je ale situace mnohem vyrovnanější. Není totiž ani tak důležité, kolik kusů telefonů ten který výrobce prodá, ale především to, kolik na nich vydělá. A tady Nokii trochu ujel vlak, i když výsledky jsou o něco lepší než v minulém čtvrtletí.

Jednoznačnou hvězdou je již delší dobu Apple, který zabodoval Novým iPhonem i iPadem. Velmi zajímavé jsou ale výsledky HTC, které prodalo sice jen 6,8 milionu telefonů (což je méně než polovina Apple), ale vykázalo provozní zisk přes 13 miliard korun. To ho řadí za Samsung (18,1 mld. korun) a před Nokii (9,9 mld. korun). Ostatní výrobci zůstávají poměrně hodně vzadu, byť u některých nejsou údaje o provozním zisku za divizi mobilních telefonů dostupné.

Apple vykázal provozní zisk 5,4 miliard dolarů (96 miliard korun), ale v tomto případě je to výsledek za celou společnost a nelze určit, jaká část připadá na iPhone a služby. Z celkových tržeb tvoří příjmy z iPhonu asi třetinu, což by odpovídalo zhruba 30 miliardám korun a jasnému prvnímu místu. Vzhledem k velkému zisku z prodeje iPhonů se dá čekat, že podíl na provozním zisku bude možná ještě vyšší.

1. Nokia – na krach to není, ale na oslavy také ne

Zdá se, že ve Finsku si konečně uvědomili, že pozici světové jedničky nemají na věky. Za výsledky které má Nokia, by určitě byla řada firem více než vděčná. Nokia je sice už opět pohodlně v černých číslech, ale slavit nemá co. Zatímco ještě v posledním čtvrtletí loňského roku přesáhl provozní zisk miliardu euro, ve třetím čtvrtletí letošního roku to bylo jen 403 milionů euro (9,9 miliardy korun). Tržby se přitom nijak radikálně nemění a poslední dva roky oscilují mezi 12,7 miliardy euro (312 miliard korun) ve 4Q 2008 a 9,2 miliardy euro (226 miliard korun) hned v následujícím čtvrtletí. Třetí čtvrtletí letošního roku zakončila Nokia s tržbami 10,3 miliard euro (253 miliardy korun).

Jinými slovy, Nokia prodá zboží za zhruba stabilní množství peněz, musí ho ale prodat více. Takže vydělává stále méně. Dobrou zprávou pro fanoušky (ale hlavně pro akcionáře) je určitě mírné zvýšení průměrné ceny prodaného telefonu o 4 eura na 65 eur (1 599 Kč). Ve srovnání s většinou ostatních výrobců je to ale málo. Divize Zařízení a služeb zaznamenala poměrně dobrý výsledek, když prodala celkem 110,4 milionu telefonů, z toho více než 26,5 milionů smartphonů (meziroční nárůst o 61 %). Provozní marže tak dosáhla zhruba 10 %.

Celou firmu stále poněkud táhnou dolů divize Navteq a Nokia Siemens Network. Obě jsou dlouhodobě v provozní ztrátě. Navteq ji sice snížil na 48 milionů euro (1,2 mld. korun) při stejných tržbách, ovšem Nokia Siemens Network se propadla na provozní ztrátu 282 milionů euro (7 mld. korun), to je skoro dvakrát více než v minulém čtvrtletí. Naposledy byla tato divize v provozním zisku v posledním čtvrtletí roku 2007.

2. Samsung – sázka na smartphony se vyplatila

Jihokorejský Samsung ustál ekonomickou krizi, která zasáhla skoro celý svět, s velkým přehledem. Ze situace která jiným působila problémy, vyšel Samsung ještě silnější. Tržby celého Samsungu dosáhly těžko představitelných 40,23 bilionu korejských wonů, tedy 635 miliard korun. To jsou zhruba příjmy českého státního rozpočtu za celý rok. Samozřejmě Samsung nejsou jen telefony, ale právě mobilní divize patří již delší dobu k nejziskovějším z celé firmy.

Hodně se na tom podílela sázka na smartphony, Samsung vystihl požadavky trhu velmi dobře a vyplatilo se mu to. Z celkem 71,4 milionu prodaných telefonů činily smartphony 11 %, což odpovídá zhruba 7,9 milionu prodaných smartphonů. To by Samsung řadilo na čtvrté místo za Apple a RIM. Tržby samotné divize mobilních telefonů činily 10,38 bilionu wonů (164 miliard korun), přičemž provozní zisk dosáhl 1,13 bilionu wonů (18 miliard korun), což je nejlepší výsledek za poslední tři roky.

Právě dobré prodeje smartphonů vynesly průměrnou cenu prodaného telefonu na 122 amerických dolarů (2 175 korun), což je sice méně než ostatní výrobci s výjimkou Nokie a LG, ale oproti HTC i Apple Samsung boduje objemem, takže vydělá samozřejmě více. Nejúspěšnějšími modely Samsungu bylo Galaxy S s celkem 7 miliony prodaných kusů a Wave se dvěma miliony. V obou případech jde o kumulované prodeje, tedy celkový počet prodaných kusů od uvedení modelu na trh.

3. LG - ztráta na Samsung se prohlubuje

V minulém roce to vypadalo, že i druhý z jihokorejských výrobců, tedy LG, krizi odolá. Teď mu ale trochu dochází dech a místo stíhání druhého Samsungu se bude muset možná obávat o svoji třetí pozici. Jestliže ještě v polovině loňského roku patřilo LG téměř 11 procent trhu, letos je to už necelých devět. To se samozřejmě odrazilo i ve finančních výsledcích. Stejně jako v minulém čtvrtletí, i tentokráte skončila mobilní divize LG v provozní ztrátě. Ta se dokonce zdvojnásobila, když u celé mobilní divize dosáhla 326 miliard wonů (5,1 miliardy korun), přičemž mobilní telefony odpovídají za 304 miliard wonů (4,8 miliardy korun).

Tržby LG dosáhly 3,2 bilionu wonů (50 miliard korun), přičemž mobilní telefony přinesly 3 biliony wonů (47 miliard korun). LG prodalo těsně přes 28 milionů telefonů, což je pouze dvojnásobek Apple, ztratilo zejména v Evropě. Pro vedení společnosti je jistě nepříjemným faktem propad provozní marže, a také pokles průměrné ceny prodaného telefonu přibližně o stokorunu. LG tak své telefony prodává za zhruba stejnou cenu jako Nokia.

4. Apple - skok do velké pětky

Všichni čekali, jak se bude dařit novému iPhonu a jestli náhodou Apple už nedosáhl svého maxima. Jenže uplynulé čtvrtletí řadě analytiků vyrazilo dech. Apple se nasunul do velké pětky a rovnou si smlsl i na RIM. Takže po Motorole se z této prestižní kategorie poroučel i Sony Ericsson. Apple uzavřel čtvrtletí s nejlepšími výsledky historie, když tržby celé firmy dosáhly 20,3 miliardy dolarů (360 miliard korun). To znamená kvartální růst o 30 %, v meziročním srovnání dokonce o 67 %. Apple tak pokračuje v masivním růstu.

Na úžasných výsledcích se podílel velmi silně iPhone, tržby za prodané telefony a služby dosáhly 8,9 miliardy dolarů (157 miliard korun), tedy téměř poloviny celkových tržeb. V kvartální srovnání narostly tržby za iPhone o 68 %. Pro firmu je přitom pozitivní, že počet prodaných kusů narůstal stejně (65 %), jinými slovy, průměrný zisk Apple z jednoho prodaného přístroje se nesnižuje. Dobře si vedly také iPady, kterých se prodalo 4,2 miliony kusů a Apple za ně utržil 2,8 miliardy dolarů (50 miliard korun).

5. RIM - Blackberry stále bodují

Ani lepší výsledky nepomohly výrobci smartphonů Blackberry k udržení čtvrté pozice, ve firmě z toho ale asi žádný velký smutek nebude. Zejména v okamžiku, kdy se provozní marže drží stabilně nad čtyřiceti procenty. To je hodnota, kterou může RIM závidět řada dalších výrobců. Firma dosáhla tržeb 4,6 miliardy dolarů (81,5 miliardy korun) a čistý zisk dosáhl velmi slušných 796 milionů dolarů (14,1 miliard korun). Znamená to, že firmě rostou tržby i zisk už páté čtvrtletí v řadě a to je jistě dobrý výsledek. V meziročním srovnání je růst téměř srovnatelný s Apple (67 %).

6. Sony Ericsson - oslavy se opět odkládají

Ačkoli Sony Ericsson nemá za sebou úplně špatné čtvrtletí, k nějakému velkému optimismu není asi ve Stockholmu ani Tokiu důvod. Firma se konečně vymanila z provozní ztráty a za uplynulé čtvrtletí vykázala provozní zisk ve výši 63 milionů euro (1,6 miliardy korun). To je zhruba dvojnásobek zisku ve srovnání s minulým čtvrtletím. Jenže Sony Ericsson prodal méně telefonů, a také jeho tržby se snížily, když dosáhly 1,6 miliardy euro (39,5 miliard korun).

Pozitivní signálem může být zvýšení hrubé marže, která dosáhla 30 %. I když firma oceňuje především lepší prodeje chytrých telefonů, průměrná cena prodaného telefonu poklesla ve srovnání s minulým čtvrtletím o 6 euro, když dosáhla hodnoty 154 euro ( 3 793 Kč). Pořád je to ale více než dvojnásobek ceny Nokie a LG, což je do budoucna pozitivní. Je otázkou, jak dokáže Sony Ericsson "naředit" své portfolio mezi různé operační systémy. Zatím sází především na rychle rostoucí Android.

7. Motorola - boj o přežití

Po hodně špatných letech se Motorola zřejmě vrací k pozitivnímu trendu. Jenže podobně jako u Sony Ericssonu, dřívější pozice jsou zřejmě v nenávratnu. Navíc se divize mobilních telefonů opět propadla do provozní ztráty, byť nijak výrazné - 43 milionů dolarů (762 milionů korun) není ve srovnání s dřívějškem nijak zásadní. Na druhou stranu to signalizuje, že firma není schopna tuto divizi udržet v zisku dlouhodobě.

Nepomohly k tomu ani lepší prodeje smartphonů, Motorola jich prodala 3,8 milionu. Jenže k tomu potřebovala uvést na trhu 22 nových modelů (!). Srovnání s Apple, a vlastně i Blackberry vychází v tomto směru pro Motorolu doslova hrozivě. Tržby mobilní divize Motoroly dosáhly pouhých dvou miliard dolarů (35,4 miliard korun), což není ve srovnání s ostatními výrobci nějak ohromující suma. Motorole se dále daří zejména v USA a částečně také v Asii, na dalších trzích ztrácí.

8. HTC - zájem o smartphony hodně pomohl

Taiwanský výrobce je pěkným důkazem toho, jak změna spotřebitelských nálad může zamíchat trhem. Není to tak dávno, co hrál na trhu mobilních telefonů marginální roli s tržním podílem kolem jednoho procenta. Nyní je zřejmé, že situace od třetího (LG) do osmého místa (HTC) na světovém trhu je hodně vyrovnaná. HTC se zase svými prodeji přiblížilo Motorole. Jenže, co je pro majitele téhle firmy nejdůležitější, velikostí svého provozního zisku se téměř vyrovná druhému Samsungu. Firmu tedy asi "až" osmé místo nechává v klidu.

HTC vykázalo tržby ve výši 76 miliard taiwanských dolarů (44 miliard korun), to je více než měla tržby Motorola. Firma tedy na svých produktech vydělává výrazně více. Ostatně průměrná cena prodaného telefonu se zvýšila na 342 amerických dolarů (6 098 korun). Provozní zisk se v kvartálním srovnání zvýšil o čtvrtinu, když dosáhl téměř 23 miliard taiwanských dolarů (13 miliard korun). Hrubá marže se ustálila na zhruba třiceti procentech, provozní nad patnácti.