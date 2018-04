Safírová blamáž. Apple se speciálních skel pro iPhony jen tak nedočká

Apple na velmi tvrdá safírová skla (tvrdší než Gorilla Glass) u nových iPhonů hodně sázel. S GT Advanced Technologies uzavřel kontrakt v hodnotě bezmála 580 milionů dolarů a v Arizoně mělo na výrobě skel pracovat přes 700 zaměstnanců (více v dřívějším článku).

Ale jak se blížilo uvedení iPhonu, o safíru se přestávalo mluvit. Nakonec Apple během prezentace uvedl, že zvětšené panely obou modelů překrývá sklo s vysokou odolností, ale typ byl upřesněn až později. Ještě v polovině srpna se ovšem předpokládalo, že safírové sklo dostanou oba nové iPhony (více zde).

Bankrot přišel nečekaně

Nepříznivé zprávy z vedení GT AT jsou nečekané. Od uzavření smlouvy s Applem, která mohla společnosti zajistit trvalý odběr zboží a generovat zajímavé zisky, totiž neuplynul ani rok.

V minulých dnech firma požádala o konkurzní ochranu před věřiteli podle kapitoly 11. To znamená nutnou reorganizaci majetku a firemní struktury. Subjekt nadále hodlá v podnikaní pokračovat a své závazky podle dohody postupně splácet.

Podle serveru ReCode firma označila uzavřenou smlouvu s Applem za zatěžující a po soudu prý bude požadovat zneplatnění kontraktu. Vztahy mezi oběma společnostmi jsou tak evidentně na bodu mrazu.

Celá dohodnutá suma 578 milionů dolarů měla být společnosti vyplacena ve čtyřech splátkách. To mělo stačit na vybudování moderního produkčního centra pro safírová skla včetně financování sedmi set zaměstnanců.

Součástí dohody samozřejmě bylo, že splátky z účtu Applu budou proudit na konto GT AT jen v případě, že firma dodrží smluvní podmínky. Celou částku, kterou Apple výrobu zainvestoval, mu pak měla firma splatit během následujících pěti let.

Podle deníku Wall Street Journal Apple jednání GT překvapilo, nicméně podle zdrojů obeznámených s celou situací o problémech svého obchodního partnera věděli. Poslední splátka ve výši 139 milionů dolarů totiž už nebyla výrobci safíru odeslána, jelikož firma nezvládala dodržet ve smlouvě ukotvený objem safírových skel.

Právě to byl zřejmě důvod, proč Apple nakonec u nových telefonů safírové sklo nepoužil. Nejistá zásoba by totiž měla pro uvedení novinek katastrofální následky. Podle serveru DigiTimes totiž výrobní proces safírových skel generoval oproti očekávání jen 40% ziskovost.

Ke 29. září tak klesl stav účtu GT na 85 milionů dolarů, což vedlo k vyhlášení konkurzu. Následkem toho spadly akcie společnosti o více než 90 procent na jeden dolar.

Podle generálního ředitele GT Toma Gutierreze neznamená vyhlášení bankrotu ukončení podnikání. Investory ujistil, že firma po reorganizaci chystá návrat a bude pracovat na posílení svého postavení.

Dražší verze Apple Watch by o safír přijít neměly

Zatímco v případě iPhonů nebylo použití safírového skla vlastně nikdy jisté, hned dvě verze hodinek Apple Watch s takovým sklíčkem počítají. Nepříznivé dění ve společnosti GT by přesto plány na krycí sklo displeje u hodinek Applu zhatit nemělo.

Firma má podle serveru DigiTimes ještě smlouvy s dalšími dvěma dodavateli, a sice se společností Hansol Technics z Jižní Koreje a dodávat skla v požadované kvalitě prý umí i čínská Aurora Optoelectronics Technology.

Hodinky mají být navíc v prodeji až začátkem příštího roku, takže Apple i jeho dodavatelé ještě mají dost času vyrobit v požadované časové lhůtě dostatek safírových sklíček.

Naproti tomu s dodávkou skel pro iPhony to bude obtížnější. Myslí si to alespoň analytik z KGI Research Ming-Chi Kuo. GT Advanced Technologies totiž byl jediný dohodnutý dodavatel a současná situace firmy rozhodně nedává šance, že by v brzké době firma mohla kýžené panely Applu dodávat.

