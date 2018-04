Apple prý připravuje dva nové iPhony, které doplní aktuální iPhone 4

Analytik Shaw Wu s odvoláním na dodavatelské řetězce uvedl, že Apple připravuje dva nové modely iPhonu, které se budou lišit od současných provedení iPhone 4 a iPhone 3GS.

Připravované iPhony nenahradí stávající iPhone 4, ale rozšíří nabídku doposud vždy jediného nabízeného modelu (nepočítaje vždy doprodej předchozí verze). Navíc je má Apple uvést na trh dříve než v tradičním intervalu. Apple totiž pravidelně uvádí nové modely na trh jednou ročně, vždy na začátku léta.

První z nich by měl mít displej s úhlopříčkou větší než 3,5 palce, který má současný model iPhone 4. Druhý model by naopak měl mít displej menší a měl by se stát levnější alternativou současného provedení iPhonu.

Zprávy o nových iPhonech by podpořily zatím neověřené informace, podle kterých Apple skoupil od Samsungu produkci displejů Super AMOLED. Ty by Apple mohl nabídnout právě v nových modelech iPhonu.

Apple se snaží zvýšit svůj podíl na trhu a ve Spojených státech by měl nabídnout iPhone určený pro sítě CDMA. Tuto verzi by měl nabídnout tamní operátor Verizon. Prozatím má v USA exkluzivitu na iPhony operátor AT&T.