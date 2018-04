Apple prozradil kompletní ceny pro iPhone. Bude to drahé

Apple a operátor AT & T dnes zveřejnili kompletní nabídku tarifů pro iPhone. Tarifních plánů bude hned několik. Z těch základních je nejlevnější za 59,99 USD (1260 Kč), nejdražší za 99,99 USD (2100 Kč) měsíčně. Apple bude dostupný i pro stávající zákazníky, kteří budou muset uzavřít nový dvouletý kontrakt a připlatit si ke svému měsíčnímu tarifu balíček pro neomezená data.

Zákazník prahnoucí po iPhone tak za dva roky zaplatí minimálně 1939 USD, což je v přepočtu 41 800 Kč.

Ceny přístroje jsou známé již dlouho; verze s 4GB pevným diskem bude stát 499 USD, verze s dvojnásobně velkým diskem pak 599 USD. V přepočtu jde o solidní částky 10 500 Kč a 12 500 Kč, avšak jen při úvazku po dobu dvou let. Reálně vás iPhone bude stát mnohem více.

Samotné tarify jsou ve srovnání s tuzemskými operátory velmi výhodné (množství volných minut, volání mezi mobilními telefony a o víkendech a svátcích zdarma, neomezená data).

Některá americká média již hledají cestu k levnějšímu pořízení přístroje. Mělo by to jít přes předplacenou kartu s kreditem předplaceným na dva roky. Celkem by pak zákazník zaplatil přibližně 1100 USD, tedy v přepočtu asi 23 000 Kč.

Pro případné tuzemské zájemce asi nemá cenu se pro telefon do USA vydávat. Vedle nutnosti zaplacení dvouletého kontraktu bude při jeho aktivaci vyžadována americká platební karta. Pouze internetové spekulace pak ohlašují možnost vykoupení z kontraktu a uvedení přístroje do provozu i u jiného operátora.