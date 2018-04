Apple čistí své obchody od konkurence. Stahuje z nich fitness náramky

Z Apple Storů ve Spojených státech zmizely fitness náramky Jawbone Up a Nike+ Fuelband. Podle serveru re/code se tak již stalo v San Franciscu, Palo Altu, Los Angeles a New Yorku. Stejně tak tyto náramky zmizely z nabídky oficiálního webového obchodu Apple.

Nabídka fitness příslušenství se před uvedením Apple Watch smrskla na krokoměry a monitory tepu.

U Applu tak nyní nekoupíte žádný fitness náramek, který by mohl konkurovat chystaným Apple Watch. Jediné dostupné fitness zařízení je krokoměr Jawbone UP MOVE, který se připojuje pomocí klipsu, a některé hrudní pásy s monitorem tepové frekvence. Prostě nic, co by byť vzdáleně mohlo připomínat chytré hodinky nebo náramek.

Firma podle serveru varovala výrobce podobných zařízení několik měsíců dopředu, že jejich produkt může být z nabídky odstraněn. Důvodem měl být nový vedoucí v marketingovém oddělení, který chtěl předělat celý e-shop tak, aby byly upřednostňovány produkty Apple a byla omezena nabídka příslušenství.

Není to ostatně poprvé, co Apple čistí cestu svým produktům a omezuje nabídku konkurenčních výrobků ve svých značkových prodejnách a na webu. Například loni se to stalo sluchátkům Bose, které mohly konkurovat nové akvizici firmy v podobě Beats Audio. Sluchátka konkurenčních firem jsou nyní dostupné jen přes web, v kamenných obchodech Applu je už nenajdete.

Apple podobné kroky většinou nekomentuje, pouze obecně hovoří o pravidelných obměnách své nabídky.

Firma přitom není sama, kdo podobným způsobem bojuje s konkurencí. Například Google takto minulý rok zatočil s obchodem s aplikacemi Amazonu.