Apple bojuje za soukromí teroristů a uživatelů. FBI na to šla chytře

Tragédie ze San Bernardina, která se udála v prosinci loňského roku (více o útoku zde), rozpoutala diskusi nad zásadním problémem. Syed Farook, který spolu s manželkou zastřelil 14 lidí, vlastnil totiž iPhone 5C, ze kterého by americká FBI potřebovala dostat důležitá data. To ale nejde, protože všechny iPhony s verzí systému iOS 8 a vyšší jsou proti prolomení zabezpečené natolik, že k obsahu telefonů nemá přístup ani Apple.

Ani Apple nemůže dešifrovat data uložená v mobilních telefonech iPhone bez znalosti hesla.

Vláda se nicméně přimlouvá za to, aby Apple poskytl software, který by telefonu znemožnil vymazat svá vlastní data. FBI by se tak mohla vlastními silami pokusit software prolomit. Výrobce iPhonů se nicméně brání tvrzením, že pokud by takový software vznikl a nedopatřením by se dostal do špatných rukou, mohl by ohrozit v podstatě všechny zákazníky.

A to není zdaleka jediný případ, kdy se vyšetřovatelé nemohou dostat k důležitým datům. Státní zástupce Cyrus Vance z Manhattanu v rozhovoru pro stanici NPR připomíná, že jim na oddělení evidence důkazů leží téměř 160 iPhonů, do kterých se však nikdo nemůže bez původního hesla dostat. A to i když mají soudní příkaz. Bez schopnosti dekódovat data uložená na telefonu je jim takové rozhodnutí soudu zcela k ničemu.

FBI vybrala sledovaný případ, aby získalo podporu veřejnosti

Státní zástupci v takovýchto případech zdůrazňují veřejnou bezpečnost – každá firma by měla s patřičnými orgány spolupracovat. Podle slov státního zástupce Cyruse Vance se však Apple chová jako „teenager, který si nenechá přikazovat, co má dělat“.

Tím, čím je případ střelce ze San Bernardina zlomový, je právě jeho závažnost. FBI využila toho, jak moc velkou vlnu ohlasu a emocí strhla tato událost a namířila ji proti Applu. Federální policie v podstatě požaduje po kalifornské firmě jen malou laskavost v podobě softwaru, který pouze zabrání vymazání dat telefonu v případě, že vyšetřovatelé prolomí nastavený limit pokusů zadání hesla. Prolomení hesla je stále pouze na metodách FBI.

Ale ani to není podle šéfa Applu Tima Cooka proveditelné. V případě, že by Apple skutečně poskytl nástroj k vymazání limitu neúspěšných pokusů, připraví tak podmínky pro další malé žádosti ze strany státu do budoucna.

Mají uživatelé právo na naprosté soukromí?

„K odborníkům z FBI máme značný respekt a věříme, že mají dobré úmysly. Až do této chvíle jsme dělali vše, co je v naší moci i v rámci zákona, abychom jim pomohli. Nyní nás ale vláda Spojených států požádala o něco, co jednoduše nemáme a co je podle nás příliš nebezpečné vyrobit. Požádali nás o vytvoření zadních vrátek k iPhonu,“ píše Tim Cook v dopisu svým zákazníkům.

Na stranu Applu se v současnosti už přidala celá řada osobností, jako je spoluzakladatel Applu Steve Wozniak, šéf Googlu Sundar Pichai, ředitel Twitteru Jack Dorsey nebo bývalý spolupracovník NSA a whistleblower Edward Snowden. Naopak na stranu soudů se přiklánějí například současný prezidentský kandidát Donald Trump nebo třeba zakladatel společnosti McAfee John McAfee. Ten dokonce i FBI nabídl, že se sám pokusí zabezpečení iPhonů prolomit (více zde).

Policisté věří, že žádná konverzace nemá být zcela tajná

K oné druhé straně mince se na stanici NPR přihlásil i vyšetřovatel Pete Modafferi ze státu New York. Podle něj jsou mobilní telefony v poslední době klíčovými předměty při práci policie a dalších správních orgánů. Tvrdí, že policisté mají vždy obrovské štěstí, když na místě činu mobilní telefon najdou.

„Nechápu, proč jsou lidé tolik naštvaní z postupu, ve kterém by policisté získali přístup k důležitým důkazům. My nemáme zájem dostat se do mobilu kohokoliv, koho si zamaneme, ale pouze těch, kteří spáchali nějaký zločin. Lidé si neuvědomují, co svým postojem způsobují,“ říká v rozhovoru na stanici NPR.