Apple prohrál patentový spor s univerzitou. Hrozí mu stamilionová pokuta

Soudní spor se točí kolem patentu z roku 1998, který údajně zlepšuje účinnost čipů. Jeho majitelem je organizace Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), která poskytuje služby v oblasti výzkumu, investic a patentů pro Wisconsinskou univerzitu ve městě Madison. WARF obvinila Apple z porušení tohoto patentu a podala na něj loni v lednu žalobu.

Porota zvažovala, zda procesory A7, A8 a A8X instalované do chytrých telefonů iPhone 5s, 6 a 6 Plus a do několika verzí počítačového tabletu iPad tento patent porušují. Apple podle soudních spisů jakékoli porušení odmítl a uvedl, že patent je neplatný. Podle soudní poroty ve městě Madison ve Wisconsinu je však patent platný a Apple technologii vlastněnou americkou univerzitou používal bez povolení.

Agentura Reuters informovala, že v další fázi procesu by se nyní mělo rozhodnout, kolik by měl Apple zaplatit jako náhradu škody. Podle nedávného vyjádření soudce, který případ dozoruje, by Applu mohla vzniknout povinnost k náhradě škody ve výši až 862,4 milionu dolarů (20,5 miliard korun).

Po stejném patentu sáhl WARF i v rámci pře s americkým výrobcem počítačových čipů Intel v roce 2008. Spor byl v následujícím roce před zahájením soudního procesu urovnán.

V září WARF podal na Apple druhou žalobu, která se tentokrát zaměřuje na novější procesory použité v nejnovějších telefonech Applu iPhone 6s a 6s Plus a také v tabletu iPad Pro.