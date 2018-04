Kdysi Applu neveřili, že prodá tolik iPhonů. Teď mu všichni závidí

O prolomení významné hranice půl miliardy prodaných iPhonů informuje server ekonomického magazínu Forbes.

iPhone by představen v roce 2007 a tehdejší šéf Applu Steve Jobs si dal cíl 10 milionů prodaných iPhonů za rok 2008. Analytici byli skeptičtí a poukazovali na to, že Nokia prodá tolik mobilů za týden. Prodeje iPhonů zpočátku opravdu nebyly závratné. Tehdy za čtvrtletí Apple prodal tolik iPhonů, kolik jich nyní prodá za dva dny. Cíl z roku 2008 byl nakonec překonán, když se ten rok prodalo 13,7 milionu iPhonů.

Prodeje potom šly rapidně vzhůru a stále akcelerují. Stomilionová hranice byla ovšem překročena až v únoru 2011. Už za rok, v únoru 2012, si Apple připsal 200 milionů prodaných iPhonů a dokonce stejného roku prodal dalších sto milionů kusů. V červenci minulého roku už byly prodeje iPhonů na 400 milionech a půl miliardy iPhonů bylo podle dostupných čísel prodáno někdy kolem 8. března letošního roku. Půl miliardy iPhonů tak Apple prodal za méně než sedm let.

Poměr se tedy otočil a Apple prodal za poslední kvartál více iPhonů, než Nokia smartphonů Lumia za celou dobu. Podle prognóz by hranice 600 milionů prodaných iPhonů měla být dosažena někdy kolem konce fiskálního roku Applu, tedy v září. V té době by měl Apple představit další generaci iPhonu. Jedna miliarda by podle analýz měla padnout někdy v roce 2016.

Půl miliardy prodaných kusů činí z iPhonů nejúspěšnější modelovou řadu smartphonů všech dob. I když to není tak jednoduché. iPhone zpočátku nebyl smartphone. Schopnosti, které očekáváme od chytrých telefonů, tedy instalování nativních aplikací, dostal až iPhone 3G v roce 2008 při uvolnění systému iOS 2.0. Ale smartphonem se tak mohl stát i starší iPhone.

I kdybychom první generaci iPhonu nepočítali, tak konkurence tak úspěšnou řadu smartphonů nemá. Například řada Galaxy S od Samsungu podle odhadů v současné době dosahuje celkových prodejů okolo 200 milionů kusů. První model řady Galaxy S byl ovšem představen až v roce 2010, tedy tři roky po prvním iPhonu.

Nejprodávanější iPhonem je model 4S s prodeji okolo 70 milionů kusů, nejúspěšnějším smartphonem od Samsungu potom Galaxy S III s prodeji okolo 60 milionů kusů. Na nejprodávanější jednotlivé smartphony všech dob to však zdaleka nestačí.

Staré Nokie 6600 z roku 2003 a 5230 z roku 2009 (obě se systémem Symbian) podle dostupných informací překonaly hranici 150 milionů prodaných kusů. Vůbec nejprodávanějšími mobily všech dob jsou low-endy od Nokie. Nokia 1100 z roku 2003 dosáhla zhruba 250 milionů prodaných kusů. Někde kolem tohoto čísla se pohybují i prodeje nástupce Nokia 1110 z roku 2005.