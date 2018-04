Apple přiznal problémy s anténou a přinesl řešení: pouzdro zdarma

Netradiční začátek Udeřila desátá dopolední severoamerického času a konference Apple právě začíná. A vskutku originálním způsobem; na velkoplošné obrazovce se začíná promítat amatérská píseň s názvem "The iPhone 4 antenna song." "A zpívejme všichni. Nechceš-li iPhone, nekupuj si ho. Pokud jsi ho už koupil a nelíbí se ti, vrať ho zpátky," zní v samotném závěru písně. Po doznění songu již na pódium nastupuje šéf společnosti Apple Steve Jobs se slovy: "Dobrý den. Zahlédli jsme to na YouTube a líbilo se nám to. Proto se o to s vámi tímto způsobem dělíme," vítá přítomné hosty. Vaše dotazy zodpovíme, nejprve ale dovolte asi 15 minutovou prezentaci, zahájil mimořádné setkání s novináři ředitel firmy Apple.