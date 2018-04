Jeden z nových iPhonů bude hodně nedostatkový

První jubileum od uvedení historicky prvního iPhonu je pro Apple ideální příležitostí představit revoluční smartphone. Jenže otázkou je, co revolučního lze ještě do placky s velmi omezeným prostorem nacpat.

Výkonu mají i dnešní smartphony střední třídy na rozdávání, porcí operační paměti mnohdy atakuji stolní počítače a displeje se již nafoukly do rozměrů, které jsou smysluplné i pro sledování filmů. Zlom by měly přinést ohebné nebo skládací displeje, ovšem ani jedno se vší pravděpodobností iPhony v následujícím roce nepřinesou.

V souvislosti s příští edicí iPhonů se už hodně dlouho mluví o nástupu OLED panelů. Apple dosud u svých telefonů používal výhradně LCD jednotky, modernějšími OLED displeji osazuje pouze chytré hodinky.

Právě tenčí displeje s po všech stránkách lepšími parametry budou dle dosavadních odhadů hlavním vylepšením příštích iPhonů. Ostatně informace, že Apple zadal u Samsungu objednávku na 100 milionů kusů 5,5palcových OLED displejů, publikoval jihokorejský deník Daily Economic News už v dubnu.

Jde sice o ohromné množství obrazovek, ani takový objem by však nestačil pokrýt roční produkci iPhonů. A to ani zdaleka. Jen loni jich totiž Apple prodal přes 230 milionů (data Statista).

OLED displeje jsou na výrobu náročnější než klasické LCD jednotky, jsou tak logicky i nákladnější. Zájem o ně mezi výrobci smartphonů roste, a ačkoli je Samsung jejich největším producentem, jeho výrobní kapacity by kvůli zakázkám pro další výrobce nebyly schopny uspokojit požadavky Applu v celém rozsahu.

OLED jen pro speciální model

Je tedy zřejmé, že na všechny tři nadcházející modely iPhonů se lepší displeje nedostanou. Deník Wall Street Journal přichází s vysvětlením, že OLED panel dostane právě jen třetí model iPhonu. Nástupci dnešních sedmiček tak zřejmě dostanou označení 7s a přinesou opět zcela novou a rychlejší čipovou sadu A11, možná více paměti a vylepšené fotoaparáty. Samozřejmostí bude zcela přepracovaný design, který zůstal už tři generace téměř beze změny.

Skutečným topmodelem se však má stát právě třetí speciální iPhone, který na OLED panel dosáhne. Displej má navíc pokrývat téměř celou čelní plochu, pověstné home tlačítko se čtečkou prstů by tak bylo přímo jeho součástí. Panel by navíc mohl být po krajích zahnutý po vzoru špičkových samsungů.

Je tedy pravděpodobné, že se nejvyšší model iPhonu bude od dvou základních v mnohém odlišovat, lepší výbava se pak bezpochyby promítne do konečné ceny, jež by mohla být v historii iPhonů rekordní. Jelikož bude Apple limitován omezeným množstvím OLED jednotek, i samotný výroční model bude dostupný v limitovaném objemu.

Průnik technologie OLED do iPhonů by měl být podle analytiků dokončen v roce 2018. Dodávat Applu je totiž má i LG Display, Japan Display a Sharp, který patří pod křídla gigantu Foxconn, v jehož továrnách se iPhony a iPady kompletují. Samsung má být přesto pro Apple minimálně do roku 2019 hlavním dodavatelem OLED jednotek, závislost na hlavním rivalovi v segmentu smartphonů tak bude nadále pokračovat.