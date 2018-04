Apple připravuje levnější verzi iPhonu 4

Asijští dodavatelé součástek pro Apple začali vyrábět levnější verzi mobilního telefonu iPhone 4. Přístroj bude disponovat kapacitou 8 GB, což je o 8, respektive 24 GB méně než u standardní verze. Agentuře Reuters to potvrdili nejmenovaní dva lidé seznámení s výrobou.

Paměť do levnějšího iPhonu by měla údajně vyrábět korejská firma, její jméno však agentura nezveřejnila. V současnosti Applu paměti dodává japonská Toshiba a jihokorejský Samsung. Společnost Apple, která si tradičně zakládá na velkém utajení chystaných produktů, odmítá tvrzení jakkoliv komentovat. Mlčí i zastoupení Samsungu.

Současná verze iPhonu 4 byla na světové trhy uvedena v červnu loňského roku, levnější varianta by se měla objevit během následujících několika týdnů. Analytici tvrdí, že levnější iPhone by mohl "jablečné firmě" pomoci expandovat na rozvojové trhy, musela by však změnit cenovou politiku.

"Domnívám se, že cena levnějšího iPhonu rozhodně nepůjde pod 200 amerických dolarů. Apple tedy bude muset pro úspěch na těchto trzích tak jako tak vyvinout úplně nový a celkově lacinější model," řekl pro Reuters analytik Bonnie Chang.

Nejvíce pozornosti je nyní upřeno k záříjovému uvedení nového iPhonu 5. Některé zdroje uvádějí, že telefon ponese označení iPhone 4S a bude jen aktualizovanou verzí současného modelu, jiní mluví o plnohodnotné páté generaci.

S jakými funkcemi nakonec nový telefon přijde, si ještě budeme muset nějaký ten týden počkat. Hovoří se však o větším dotykovém displeji, lepší anténě a osmimegapixelovém digitálním fotoaparátu. Agenturní zdroje ještě dodaly, že výrobci se připravují na výrobu 45 milionů kusů mobilního telefonu.