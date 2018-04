Apple předstihne ve smartphonech Nokii v roce 2013, říkají analytici

V roce 2011 by mohl Apple na trh dodat 77 milionů smartphonů, tedy stejně jako Nokia. To vše ale za předpokladu, že Apple bude pokračovat v současné spanilé jízdě a stávajícím růstu, a při nepříznivé situaci Nokie. Ta jako někdejší inovátor v oblasti chytrých telefonů v současnosti spíše tápe.

V roce 2013 by pak podíl Apple na trhu smartphonů mohl činit až 33 procent, zatímco Nokia by mohla spadnout na 20 %, tvrdí analytici z Generator Research.

Je pravda, že Nokia se v poslední době v případě smartphonů trochu hledá, ale to, že by výrobce opravdu nezvládl současnou situaci zvrátit, je velmi nepravděpodobné. Nokia stále přeci jen disponuje velkým vývojovým potenciálem a ze současné situace by se měla dostat.

Výrobce se například chystá na vstup na trh netbooků a notebooků, hovoří se i o rozvoji současné řady linuxových tabletů. Symbian se tak bude posouvat spíše do levnějších mobilů a pro nejvybavenější smartphony bude pravděpodobně určen linuxový základ. Takové mobilní telefony by navíc mohly být poháněny klasickými x86 procesory Intel s nízkým napětím. Čtěte – Nokia netbook a mobily s logem Intelu: možná již brzy na pultech prodejců