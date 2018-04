Apple předpověděl budoucnost na měsíc přesně. Byl za to kritizován

Píše se rok 1987. Tehdejší CEO Apple John Sculley vydává autobiografii Odyssey, kde mimo jiné zmiňuje koncept zařízení budoucnosti se jménem Knowledge Navigator.

Přístroj má přístup do sítě propojených databází a obsahuje osobního softwarového asistenta, který komunikuje s uživatelem pomocí běžné řeči. Zařízení má dotykový displej a s trochou fantasie by se dalo přirovnat k rozkládacímu iPadu.

John Sculley ani netušil, jak přesně předpověděl budoucnost. V těchto dnech se na trh dostává nový iPhone 4S, který disponuje přesně takovým softwarovým asistentem napojeným na dnešní internet.

Svojí tehdejší představu uvedl John Sculley v roce 1987 na vzdělávací konferenci Educom a doplnil ji o několik videí. My jsme pro vás připravili srovnání tehdejšího videa a aktuálního spotu na systém Siri. Sami se můžete přesvědčit, jak jsou si obě dvě technologie vzdálené od sebe jednu generaci podobné.

Neuvěřitelné možnosti

Jedno z doprovodných videí pro Knowledge Navigator ukazuje profesora, který nejprve ignoruje několik vzkazů ze školy a od své matky. Posléze se rozhodne nasbírat data pro svůj výzkum dopadů kácení deštných pralesů. Video pokračuje videohovorem s kolegyní o této problematice a ukazuje další možnosti hlasové interakce.

Kromě toho, že softwarový asistent reaguje naprosto přesně na povely profesora, je daleko mrazivější fakt, že se celé video odehrává v září 2011. Předpověď se Applu vyplnila prakticky na měsíc přesně. Otázkou zůstává, jestli Apple na toto video pamatoval a datum vydání Siri takto upravil, nebo je to pouze neuvěřitelná shoda náhod.

Kritika konceptu

John Sculley, který byl na postu CEO Apple deset let, si za svůj koncept a doprovodné video vysloužil většinou tvrdou kritiku. Na toto téma probíhalo několik vášnivých diskuzí. Povětšinou se týkaly toho, že podobný asistent je nemyslitelný nejenom v blízké, ale i velmi vzdálené budoucnosti. Zejména nepředstavitelná byla v té době schopnost rozpoznání hlasu a celkově přesnost interakce asistenta na běžnou lidskou řeč.

Dnešní systém Siri přitom není prvním podobným asistentem, obdobné služby v určité míře zastane i hlasové rozpoznávání na platformě Android. Podstatný je zejména fakt, že jakkoliv se nám mohou zdát některé dnešní technologické koncepty nedosažitelné, nemusí trvat příliš dlouho a stanou se každodenní realitou.

Podobných příkladů přesného předpovídání budoucnosti by se našla celá řada. Svoje by o tom mohl vyprávět Steven Spielberg, jehož film Minority Report vypuštěný do kin v roce 2002 ukazoval bezdotykové ovládání počítačů pouze pomocí gest a nasazených speciálních rukavic. Ani ne o deset let později přišel herní systém Kinect připojitelný ke konzoli Xbox 360, který to zvládá i bez připojených rukavic.